Автовладельцы Донецкой области уплатили 846 тыс. грн транспортного налога

За пять месяцев 2017 года владельцы транспортных средств Донетчины перечислили в местные бюджеты 846 тыс. грн транспортного налога. В частности, граждане уплатили 228 тыс. грн, а взнос юридических лиц - владельцев автомобилей в местные бюджеты области составил почти 618 тыс. гривен.
В целом, с начала года уже 17 владельцев элитных автомобилей выполнили свой конституционный долг по уплате налога.
Специалисты фискальной службы Донецкой области продолжают до 1 июля 2017 года посылать гражданам уведомления-решения. Поэтому основная сумма перечисления транспортного налога от граждан поступит в течение 60 дней со дня получения указанного уведомления.
Напоминаем, что с 1 января 2017 года изменена расчетная средняя стоимость автомобилей. Так, объектом налогообложения транспортным налогом являются транспортные средства, с года выпуска которых прошло не больше 5 лет и среднерыночная стоимость которых составляет свыше 375 размеров минимальной заработной платы (в 2017 году – 1 миллион 200 тыс. гривен). Ставка транспортного налога составляет 25 тысяч гривен на год.