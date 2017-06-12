Донетчина: поступления экологического налога увеличились вдвое

Донетчина является одним из мощнейших индустриальных регионов Украины. Но индустриальное развитие Донецкой области имеет не только позитивные стороны.
На территории области расположено значительное количество больших предприятий горнодобывающей, металлургической, химической, машиностроительной и агропромышленной отраслей. Почти вся территория Донецкой области вовлечена в хозяйственный оборот, что приводит к значительной нагрузке на природные ресурсы и к серьезным экологическим проблемам. Поэтому контроль за сбором экологического налога – как одного из финансовых компенсаторов вреда, который наносится природе, - есть и остается одним из актуальных заданий органов фискальной службы области.
За период январь - май 2017 года от 1400 предприятий Донетчины поступило свыше 514 млн грн экологического налога. В соответствии с распределением средств от уплаты налога местные бюджеты области получили на восстановление окружающей среды свыше 411 млн грн, государственный бюджет - почти 103 млн гривен.
Уплаченая в этом году сумма налога вдвое превышает прошлогодние поступления. Среднемесячный показатель поступлений экологического налога за пять месяцев текущего года по Донецкой области составляет 102 млн гривен.
Уплачивая экологический налог, предприятия частично возмещают негативные последствия своей хозяйственной деятельности.