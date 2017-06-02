Работодатели Донетчины уплатили почти 2 миллиарда гривен единого взноса

Единый взнос на общеобязательное государственное пенсионное страхование - это обязательный взнос, который платят работодатели из фонда оплаты труда наемных работников. Уплачивая единый взнос, работодатели гарантируют работникам наличие у них страхового стажа, что, безусловно, является залогом пенсионного обеспечения в будущем. Ведь наличие страхового стажа - это обязательное условие для получения пенсионного обеспечения.
За период январь-апрель 2017 года на специальные счета, открытые в Государственной казначейской службе Украины, на имя фондов общеобязательного государственного социального страхования и пенсионного страхования работодателями Донетчины было перечислено 1 миллиард 941 миллион гривен. Эти поступления на 400 миллионов гривен превышают поступление соответствующего периода прошлого года.
По состоянию на 01 мая 2017 года в Донецкой области зарегистрированы 18442 субъекта хозяйствования, которые заботятся о своих работниках, ежемесячно уплачивая единый взнос и, тем самым, увеличивая их страховой стаж.
Но среди добросовестных работодателей всегда найдется тот, кто заботится только о собственном обогащении, предлагая гражданам получать заработную плату "в конвертах" и не уплачивая в государственную казну никаких налогов. Поэтому специалистами фискальной службы Донецкой области постоянно проводятся мероприятия по легализации заработной платы и трудовых отношений. По итогам проведения таких мероприятий с начала года было привлечено к уплате налогов и обязательных взносов более чем 5,5 тыс. лиц. Дополнительные поступления от уплаты единого взноса составили 3,4 млн гривен.