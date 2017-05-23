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Кредит на приобретение автомобиля. Что необходимо

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Экономика / Финансы
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Кредит на приобретение автомобиля. Что необходимо


Спрос на автокредит набирает популярность с каждым годом. С повышенным спросом растет и предложение, помимо того что фактически все банки предоставляют кредиты на приобретение автомобиля, так еще и с разными условиями, и с индивидуальным подходом к каждому клиенту. Не стоит также забывать и о специальной системе - АвтоТак принцип работы которой, заключается в покупке автомобиля в группах. Как это работает и отзывы АвтоТак можно прочитать на специализированном сайте компании.

Кредит на покупку автотранспорта относится к целевым займам, который выдается как на покупку нового автомобиля, так и на подержанное транспортное средство. Гарантией возвратности кредитных средств, становится приобретенное авто, которое становится залогом по кредитному договору. Автомобиль, взятый в кредит, является собственностью банка до того момента, когда клиент не выполнит все обязательства по договору кредитования. После полной оплаты кредита, клиенту по договору передаются все права на владение автомобилем.

Предложение автокредитов достаточно велико, выбор станет только по наиболее подходящим условиям кредитования. Перед подачей анкеты-заявки на покупку автомобиля, необходимо собрать документы требуемые банком и подать заявку менеджеру банка.

В том случае если клиент получает подтверждение на выдачу по заявке на автокредит, проводится ряд формальных процедур по оформлению документов и заключению договора. В большинстве случаев кредитное учреждение требует от заемщика сразу же оформить страхование автомобиля КАСКО. Следует отметить то, что в тех банках, в которых это страхование не обязательно процентные ставки по кредиту больше, также при оформлении автокредита без страхового полиса заемщик должен предоставить другое имущество в качестве залога по кредиту.

Независимо от учреждения, в котором берется автокредит, а так же от его вида, для всех подобных типов займов присущи одинаковые требования, а именно:

- Приобретаемое транспортное средство является залоговым (в некоторых случаях в качестве залога предоставляется другое имущество или недвижимость);

- Оплата первоначального взноса, по установленному проценту от стоимости автомобиля;

- Оформление полиса КАСКО, дополнительным условием кредитной организации может быть страхование жизни клиента;

- Перевод кредитных средств, производится непосредственно банком на расчетный счет продавца.

Документы, которые необходимо предоставить заемщику также являются стандартными фактически во всех банковских учреждениях, как и требования к заемщику.


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