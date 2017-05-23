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Предприниматели Донетчины уплатили свыше 10,6 млн грн за лицензирование продажи алкоголя и табака

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Экономика / Финансы
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Предприниматели Донетчины уплатили свыше 10,6 млн грн за лицензирование продажи алкоголя и табака

Именно такая сумма поступила от уплаты за лицензии на право оптовой и розничной торговли в местные бюджеты Донецкой области от плательщиков региона.

По состоянию на 01.05.2017 в Донецкой области действует 7,6 тыс. лицензий на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями. На протяжении четырех месяцев текущего года субъекты хозяйствования Донетчины получили 2,8 тыс. лицензий, из них 1,6 тыс. - на розничную торговлю алкоголем и 1,2 тыс. - на реализацию табачных изделий.

За январь-апрель 2017 года за несвоевременную уплату очередного платежа приостановлено действие и аннулировано 225 и 616 лицензий соответственно. Кроме того, за продажу алкоголя и табачных изделий лицам, не достигшим 18- летнего возраста, аннулировано 4 лицензии. К недобросовестным предпринимателям, которые продавали алкоголь и табак несовершеннолетним, применены финансовые санкции на общую сумму 34 тыс. гривен.

По результатам контрольно-проверочной работы, направленной на уменьшение теневого оборота подакцизных товаров, с начала года специалистами ГУ ГФС в Донецкой области проведено 47 фактических проверок субъектов хозяйствования.

Основные нарушения, которые были выявлены в ходе проверок, - это осуществление розничной торговли алкогольными напитками по ценам ниже установленных минимальных розничных цен на такие напитки (17 нарушений), и торговля табачными изделиями по ценам, выше максимально установленных производителем, путем маркировки на пачке увеличенных на сумму акцизного налога (13 нарушений). Еще 17 предпринимателей торговали алкогольными напитками без наличия марок акцизного налога установленного образца, также выявлены другие нарушения. За указанные нарушения к не законопослушным субъектам хозяйствования применены финансовые санкции в виде штрафов на общую сумму 672,8 тыс. гривен.


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