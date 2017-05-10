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Аудиторами фискальной службы Донетчины доначислено свыше 7 млн гривен

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Экономика / Финансы
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Аудиторами фискальной службы Донетчины доначислено свыше 7 млн гривен

Важной составляющей деятельности органов ГФС является выявление нарушений налогового законодательства и взыскания недоплаченных сумм налогов в бюджет. Добросовестным плательщикам не стоит бояться налоговых проверок, ведь подразделения аудита фискальной службы области особое внимание уделяют тем плательщикам, которые имеют в своей деятельности риски возможной неуплаты налогов.

Такой подход приносит свои результаты. Так в течение января - марта 2017 года доначисления по актам документальных проверок подразделений аудита составили более 7,2 млн грн, взыскания доначисленных сумм - 7,3 млн гривен. За 3 месяца 2017 года доначисления по актам документальных проверок на одного аудитора составили 144,6 тыс. грн, что на 66,2 тыс. грн больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Главное управление ГФС в Донецкой области обращает внимание, что своевременно добровольно платить налоги - это не только почетно, но и выгодно.


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