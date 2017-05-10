Аудиторами фискальной службы Донетчины доначислено свыше 7 млн гривен

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По результатам проверок проведения наличных расчетов в бюджет Донецкой области поступило почти 710 тыс. гривен

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