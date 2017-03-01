В Украине повышены тарифы на электроэнергию

С 1 марта 2017 года НКРЭКУ вводит новые тарифы на электроэнергию для населения

С 1 сентября 2016 года в Украине – новые тарифы на электроэнергию

С 1 марта в Украине будут действовать новые тарифы на электроэнергию

С завтрашнего дня электричество в Украине подорожает на 25%

Украинцам, потребляющим слишком много электроэнергии, повысят тарифы

В Украине подняли тариф на электроэнергию