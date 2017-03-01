В Украине повышены тарифы на электроэнергию

В Украине с 1 марта повышаются тарифы на электроэнергию для населения. Это уже пятый и, как ожидается, последний этап подорожания электричества.
С 1 марта тарифы вырастут в среднем на четверть по сравнению с действующими с 1 сентября 2016 года и составят: при оплате потребленной электроэнергии в объеме до 100 кВт/ч – 0,9 грн. а свыше 100 кВт/ч –1,68 грн.
Национальная госкомиссия по регулированию рынка электроэнергии (НКРЭКУ) убрала средний тариф: ранее распределение цен выглядело так: до 100 кВт, от 100 до 600, свыше 600 кВт.
Отдельные тарифы будут действовать для тех, кто отапливает дома электричеством. Эта категория потребителей будет платить по 0,9 грн. за кВт – до 3000 кВт/ч в месяц, более 3000 кВт/ч – 1,68 грн. за кВт.