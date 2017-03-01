Bloomberg включил Ахметова в рейтинг миллиардеров

По количеству долларовых миллиардеров Украина расположилась на 27 месте в мире

Билл Гейтс в 17-й раз признан самым богатым человеком по версии Forbes

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