Bloomberg включил Ахметова в рейтинг миллиардеров

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов попал в мировой рейтинг миллиардеров от агентства Bloomberg. Он занял 483 строчку в списке 500 богатейших людей мира с состоянием в $3,66 млрд.
Возглавил рейтинг американец Билл Гейтс, активы которого оценили в $85,2 млрд.
На 55-м месте индийским бизнесмен Лакшми Миттал, который владеет в Украине Криворожсталью. Его состояние оценили в $16,3 млрд.
Также в рейтинге Bloomberg несколько бизнесменов из России. На 52 месте Владимир Потанин с $16,5 млрд. На 103 месте разместился бизнесмен Геннадий Тимченко с $11,4 млрд, а на 217 позиции находится Олег Дерипаска с $6,63 млрд.
Возглавил рейтинг американец Билл Гейтс, активы которого оценили в $85,2 млрд.
На 55-м месте индийским бизнесмен Лакшми Миттал, который владеет в Украине Криворожсталью. Его состояние оценили в $16,3 млрд.
Также в рейтинге Bloomberg несколько бизнесменов из России. На 52 месте Владимир Потанин с $16,5 млрд. На 103 месте разместился бизнесмен Геннадий Тимченко с $11,4 млрд, а на 217 позиции находится Олег Дерипаска с $6,63 млрд.