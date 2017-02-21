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Донетчина: результатом проверок проведения наличных расчетов является дополнительное поступление в бюджет свыше 50 тыс. гривен

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Экономика / Финансы
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Донетчина: результатом проверок проведения наличных расчетов является дополнительное поступление в бюджет свыше 50 тыс. гривен

Подразделениями аудита фискальной службы Донетчины, с учетом последних изменений в законодательстве, осуществляется постоянный контроль за соблюдением субъектами ведения хозяйства установленного порядка проведения расчетов, наличием разрешительных документов и соответствующих лицензий, благодаря чему неуклонно растет объем проведенных через регистраторы расчетных операций наличных и безналичных расчетов.

Четкие и согласованные действия работников фискальной службы региона приводят к увеличению базы налогообложения и поступлений в бюджет в виде налогов. Силами областного аппарата в соответствии с основаниями, определенными Налоговым кодексом Украины, проводятся фактические проверки и принимается участие в документальных проверках налогоплательщиков. Так, только в течение первого месяца 2017 года подразделением аудита было проведено 5 проверок, результатом которых стало доначисление 49 тыс. грн согласованных штрафных санкций. В бюджет поступило 51 тыс. гривен (с учетом погашения сумм налогового долга).

Основное количество правонарушений в сфере наличного обращения установлено в сфере торговли подакцизными товарами и реализации горюче-смазочных материалов, самыми распространенными из них являются проведения расчетных операций без применения регистраторов расчетных операций и без распечатки соответствующих расчетных документов, а также несоблюдения порядка учета товарных запасов в местах их реализации.

Новым типом нарушений для плательщиков Донетчины является превышение предельной суммы расчетов наличностью, установленных постановлением Правления НБУ от 06.06.2013 № 210 "Об установлении предельной суммы расчетов наличностью", во время проведения расчетов с другими субъектами ведения хозяйства.

Кроме того, с целью предубеждения нарушений требований действующего законодательства Главное управление ГФС в Донецкой области обращает внимание плательщиков на последние изменения в законодательстве. Так, с начала этого года субъекты ведения хозяйства, которые осуществляют торговлю сложными бытовыми приборами, даже с применением упрощенной системы налогообложения должны использовать в своей деятельности регистраторы расчетных операций.


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