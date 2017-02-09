В Бахмуте подорожал проезд в маршрутках

В Бахмуте, как и в большинстве городов Донецкой области, перевозчики подняли цены на проезд. Такое решение предприниматели объясняют подорожанием стоимости топлива запчастей и горюче-смазочных материалов.
Так, в январе 2017 года предприятие ООО «Монолит-Логистик ЛТД» увеличило стоимость проезда по маршруту №10 (с. Опытное - Детская больница. М. Бахмут) с 4 гривен до 6 гривен.
Теперь решением исполкома Бахмутской городского совета от 08.02.2017 №32 были установлены новые тарифы на перевозку пассажиров в маршрутных такси предприятия «ЛАКИ» и «АТП 11406». Поэтому уже завтра, 10 февраля, стоимость проезда в маршрутках № 11,12,18,17,6 составит 5 гривен.
До ТеБе