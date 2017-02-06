С доходов жителей области уже уплачено почти 540 миллионов гривен

С начала 2017 года в сводный бюджет страны от плательщиков Донецкой области поступило 539,2 млн грн налога на доходы физических лиц. Прирост поступлений данного налога по сравнению с соответствующим периодом прошлого года составляет 44% или 164 млн гривен.
В первую очередь рост поступлений налога на доходы физических лиц произошел благодаря высокой ответственности работодателей Донетчины как перед наемными работниками в части обеспечения государственных гарантий в оплате труда, так и перед территориальными общинами области, ведь основная сумма уплаченного налога, а именно 75%, остается в распоряжении местных общин для дальнейшего развития региона и финансирования мероприятий в социальной сфере.
Так, с начала 2017 года в местные бюджеты области уже направлено свыше 400 млн гривен этого налога. Кроме того, в Государственный бюджет Украины за первый месяц 2017 года поступило свыше 137 млн грн налога на доходы физических лиц.
В связи с повышением с 1 января 2017 года уровня минимальной заработной платы до 3200 гривен, Главное управление ГФС у Донецкой области призывает работодателей и в дальнейшем добросовестно исполнять свои обязанности перед наемными работниками.