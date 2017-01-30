Ожидание февральского транша МВФ, снижение доллара на межбанке - итоги прошедшей деловой недели

Плавное снижение доллара на межбанке, расширение круга участников аукционов по продаже активов банков-банкротов, ожидание февральского транша МВФ, изменения в механизме возмещения НДС — эти и другие события прошлой недели были важны для бизнеса.
Безналичный доллар немного «сдулся»
Прошедший понедельник, 23 января, стартовал на МВБ с позиций закрытия рынка в пятницу, 19 января — 27,34–27,40 грн/$. И спрос, и предложение уравновешивали друг друга сами. К полудню появился избыток валюты, что привело к проседанию курса до 27,30–27,35 грн/$. Ввиду продолжающегося предложения после обеда НБУ объявил аукцион, снизив этим к концу дня курс доллара на 0,10 грн — до 27,25–27,30 грн/$. Объём торгов составил почти $222 млн. Причиной падения американской валюты финансисты назвали активные продажи выручки экспортёрами для уплаты налогов.
Во вторник, 24 января, межбанковские торги начались снижением доллара ещё на 0,03 грн — до 27,22–27,27 грн/$, но почти сразу же курс спустился до 27,19–27,22 грн/$ и оставался на этом уровне до выхода на торги регулятора. НБУ удалось приобрести $21,6 млн из предложенных $25,2 млн, поскольку экспортёры несколько завысили курс в заявках, что не понравилось чиновникам. Курс отсечения регулятор предложил 27,25 грн/$. Поскольку НБУ купил почти весь предложенный объём валюты, котировки дальше не снижались и день закрылся на показателе 27,23–27,26 грн/$ и объёме продаж $271,1 млн. Таким образом, «зелёный» потерял во вторник ещё 0,04 грн.
Среда, 25 января, принесла ему с утра падение на 0,05 грн и стартовый курс 27,19–27,21 грн/$. Предложение валюты было стабильным, поэтому курс подскочил до 27,24–27,29 грн/$ только к вечеру, после ухода с рынка распродавшихся экспортёров. Впрочем, по такому курсу прошло совсем немного сделок, и к концу торговой сессии он зафиксировался на 27,22–27,25 грн/$, с объёмом продаж $261,3 млн.
Четверг, 26 января, стартовал на межбанке с этого же показателя в 27,21–27,25 грн/$ и долго из него не выходил. К обеду, по мере появления продавцов валюты, курс плавно сместился до 27,19–27,22. Торги, в целом, проходили спокойно и сбалансированно, без вмешательства НБУ. Во второй половине дня нацвалюта немного укрепилась, отвоевав у доллара 0,05 грн и завершив межбанк на уровне 27,17–27,20 грн/$. Наторговали в этот день около $235 млн.
В пятницу, 27 января, безналичный рынок стартовал в рамках закрытия предыдущей сессии — 27,18–27,20. Немного поколебавшись, курс начал снижаться. Торги проходили достаточно вяло, активности со стороны продавцов и покупателей не наблюдалось. По мнению финансистов, продавцы решили взять паузу в ожидании выплат по НДС, которые могут снять у них потребность в продаже валюты. В итоге торги на МВБ завершились минимальным снижением доллара — всего на 0,01 грн, с фиксацией курса на 27,17–27,19 грн/$ и объёмом сделок $209,1 млн.
В оценке ситуации на текущую неделю мнения финансистов разделились. По мнению настроенных более оптимистично, гривня будет укрепляться на фоне продажи валюты на покрытие текущих нужд предприятий. Позиции нацвалюты сохранятся в районе 27,0 грн/$, а курсовые колебания будут находиться в рамках 27,0–27,20 грн/$, считают они.
Другие же опасаются, что после окончания налогово-зарплатного периода на межбанке будет наблюдаться нехватка валюты и потребуется вмешательство регулятора. Впрочем, их прогнозы по курсу не очень пессимистичны и находятся в диапазоне 27,15–27,25 грн/$.
Банковская сфера: инфляцию обуздают к осени
НБУ отнёс АО «Фортуна-банк» к неплатежеспособным. План его реструктуризации предусматривал ряд мероприятий по докапитализации банка. Несмотря на принятие руководством и владельцем финучреждения необходимых мер (погашение кредитов, направление погашенной задолженности в основной капитал и др.) достичь необходимой величины капитала так и не удалось.
ФГВФЛ совместно с Минюстом сняли существовавшие ограничения на участие в аукционах по реализации прав требования по кредитам банков, которые признаны неплатежеспособными. Теперь на покупку указанных прав смогут претендовать любые физические и юридические лица, за исключением самих заёмщиков и/или поручителей по кредитным договорам. По мнению специалистов Фонда, принятое решение позволит расширить круг потенциальных покупателей и будет способствовать росту поступлений от продажи активов банков-банкротов путём увеличения конкуренции среди участников аукционов.
По оценкам Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА) в текущем году средний курс нацвалюты будет составлять 27,5–28,5 грн/$ и НБУ не будет принимать мер к её «спасению». По их прогнозам, регулятор выкупит на валютном рынке не менее $1,5 млрд (в прошлом году — $1 млрд). Инфляция будет в пределах 8–10 % с постепенным снижением к концу года, — это может обусловить меньшая динамика коммунальных тарифов, раздувших инфляционные показатели в 2016-м. Напомним, за минувший год инфляция составила 12,4 %.
Между тем НБУ решил сохранить учётную ставку на уровне 14 %, объяснив это необходимостью уравнять инфляционные риски. Для многих финансистов оказалось полной неожиданностью: большинство были уверены в снижении учётной ставки на 2 %.
В Украине появилась очередная платёжная система. На прошлой неделе НБУ провёл регистрацию ПС «Платисервис». Это внутригосударственная ПС, которая будет работать через «Аккордбанк» и осуществлять безналичные переводы в нацвалюте от физлиц в пользу физических и юридических лиц на территории Украины. Кроме того, регулятор утвердил изменения в правила работы ПС «Правэкс-Телеграф», работающей с «Правэкс-банком».
Напомним, на сегодня в Украине зарегистрировано 22 международных и внутригосударственных ПС.
Экономика: долги придётся отдавать
МВФ не включил в январскую повестку дня работы Совета директоров «украинский» вопрос, но может вернуться к нему уже в феврале, отмечают аналитики Фонда. По заявлению спикера МВФ Уильяма Мюррея, в ближайшие недели Совет директоров может начать пересмотр программы финансирования и выделить Украине очередной транш в размере $1 млрд. Правда, для этого украинские власти ещё должны успешно решить несколько проблем, однако в Фонде не уточнили, какие именно проблемы имеются в виду.
По словам члена Совета НБУ Василия Фурмана, Украине придётся погашать кредиты МВФ на протяжении ближайших 3–5 лет, но главной особенностью этих кредитов является низкий процент. Кроме того, это позитивный сигнал для инвесторов, подтверждающий проведение в стране реформ и улучшение инвестиционного климата. По словам чиновника, в 2019 году Украине нужно будет выплатить примерно $18 млрд по иностранным кредитам.
Между тем в текущем году эксперты ожидают падение уровня ПИИ в Украину до $1–1,5 млрд. Так что правительственный показатель в $4 млрд маловероятен, полагают аналитики ИК Dragon Capital. Достижения прошлого года ($3,8 млрд), которые приписывает себе Кабмин, это в основном докапитализация «дочек» иностранных банков. По мнению Dragon Capital, в 2017-м показатель будет намного меньше, поэтому правительству стоит рассчитывать в большей степени на доходы от приватизации госпредприятий, план по которой в 2016 году провален из-за неудачи с продажей ОПЗ.
Кабмин планирует не допустить в текущем году эмиссионного финансирования и сократить госдолг вместе с фискальной нагрузкой на украинскую экономику. По словам первого вице-премьера Степана Кубива, в 2017 году правительство будет ориентироваться на упрочение экономической стабильности, воздержится от любых форм эмиссии и сократит уровень фискальной нагрузки.
Правовые события
Кабмин утвердил изменения механизма возмещения НДС. Новшества предусматривают размещение Реестра НДС на сайте Минфина, ведение его на основании баз ГФС и Госказначейства, автоматическое внесение заявлений в Реестр и др. По мнению чиновников, принятие новых правил по НДС облегчит работу бизнеса и уменьшит коррупционную составляющую.
ГФС обновила Классификатор таможен. Он вступает в действие с 1 февраля 2017 года и будет применяться при заполнении таможенных деклараций и таможенном оформлении. Обновление вызвано необходимостью приведения формата кодов ГФС, таможен, таможенных постов, отделов и секторов таможенного оформления и пунктов пропуска (контроля) к требованиям Конвенции о едином режиме транзита.
Гоструда в своём письме разъяснило порядок применения новых трудовых штрафов за нарушения сроков выплат зарплат и других расчётов. Вне зависимости от продолжительности нарушения и количества сотрудников, которых касается такое нарушение, штраф будет составлять три минимальных зарплаты, установленных на момент обнаружения нарушения.
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