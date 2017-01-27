Внешнеторговое обращение Донецкой таможни в 2016 году составило свыше 3,5 миллиардов долларов

На протяжении января - декабря 2016 года в Донецкой таможне ГФС оформлено свыше 49 тыс. таможенных деклараций, что на 9% больше, чем за соответствующий период 2015 года. Практически в течение всего прошлого года наблюдалась позитивная тенденция к ежемесячному увеличению количества оформленных таможенных деклараций по сравнению с аналогичными показателями 2015 года.
Из общего количества оформленных таможенных деклараций 70% - на вывоз товаров за пределы таможенной территории Украины, 16% - на ввоз на таможенную территорию Украины, 14% - другие таможенные режимы. Перечень наибольших экспортеров на протяжении года остался практически неизменным и базируется на субъектах металлургической, угольной, машиностроительной, химической и пищевой отраслей производства.
В 2016 году таможенники Донетчины оформили внешнеторговые операции 635 лиц, что на 6% больше, чем в 2015 году. Из них 51% - экспортеры, 34% - импортеры, 15% - те, кто осуществл как экспортные, так и импортные операции.
Внешнеторговый оборот за январь-декабрь 2016 года составил 3 млрд 582 млн долларов. При этом импортировано товаров на 629 млн долларов, экспортировано - на 2 млрд 953 млн долларов. Следует отметить, что товарооборот в июне-декабре 2016 года на 8% превысил объемы аналогичного периода предыдущего года.
Поскольку подавляющее количество грузов на таможне - это экспортные грузы, одним из лучших по системе остается и показатель среднего времени таможенного оформления товаров при экспорте, который составляет 31 минуту. При импорте среднее время таможенного оформления составляет 1 час 54 минуты. Процент деклараций, оформленных в электронном виде, не изменяется и составляет почти 100 %.
С августа 2016 года в таможне работает Информационно-телекоммуникационная система органов доходов и сборов по принципу "единое окно". В рамках реализации этого принципа в декабре 2016 года оформлена 251 декларация или 40% от общего количества деклараций в режиме импорт. В режиме экспорт за этот же период оформлено почти 780 таможенных деклараций, что составляет 23% от общего объема экспортных таможенных деклараций.
Работа, которая проводится специалистами таможни в данном направлении, нацелена на популяризацию этого принципа среди участников внешнеэкономической деятельности и дает значительные результаты. Среднее количество оформленных таможенных деклараций по принципу "единое окно" выросла с 2% в августе-сентябре до более чем 31% в декабре от общего количества экспортных и импортных таможенных деклараций, оформленных за соответствующие периоды. В рейтинге таможен ГФС Донецкая таможня занимает четвертое место по показателю процента количества таможенных оформлений по принципу "единое окно".