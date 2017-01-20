Украинцы задолжали миллиарды за коммуналку

В Украине сумма задолженности за коммунальные услуги достигает миллиардов гривен, пишет газета "Сегодня".
Правительство предлагает украинцам платить за тепло в рассрочку в течение всего года. Те, кто игнорирует платежки, рискуют потерять имущество.
С началом отопительного сезона суммы в платежках за коммуналку выросли в среднем на 70%. Отопительный сезон 2016/2017 оказался рекордно дорогим для украинцев. Так, в Киеве одна Гкал тепла подорожала с 657,24 до 1416,96 грн. В среднем, как говорит энергоаудитор Сергей Свистюк, на отопление двухкомнатной квартиры приходится использовать 1,3 Гкал тепла. В отопительном сезоне 2015/2016 такой объем тепла стоил 854 грн., а на данный момент – 1842 грн.
По данным Государственной службы статистики, в октябре прошлого года задолженность украинцев за коммуналку достигла 16,7 млрд грн. Больше всего должников в Ивано-Франковской, Херсонской и Сумской областях. При этом украинцы заплатили всего 59% от начисленной суммы за коммуналку. Больше всего долгов за отопление и горячую воду – 4,8 млрд, на втором месте электроэнергия – сумма задолженности достигла 3,1 млрд грн.
При этом далеко не все должники действительно не имеют возможности платить по счетам. Многие просто игнорируют платежки, несмотря на достаточно высокий уровень доходов, отмечают эксперты. "У нас примерно 20% в каждом доме не платят за коммунальные услуги, или же оплачивают счета частично", – рассказывает и.о. директора Терновского Жилищно-коммунального предприятия Игорь Заярный.
В этом году субсидию будут получать 9 из 15 млн семей, то есть большинство украинцев. Субсидия зависит от площади квартиры, уровня доходов и количества человек в семье. В среднем "коммунальная скидка" позволяет платить за услуги около 15% от общего дохода семьи.
У должников по решению суда могут арестовать квартиру, машину или любое другое имущество в счет долга. В прошлом году, вспоминает юрист Александр Плохотник, в Луцке у одного из должников арестовали квартиру, а после продали ее на государственном аукционе. Владельцы жилья не оплачивали "коммуналку" много лет. По закону, отмечает Александр Плохотник, взыскать у должника можно "коммуналку" за три года. Квартиру продали примерно за 450 тыс. грн., 50 тыс. забрал ЖЭК, а остальную сумму отдали владельцам проданной квартиры.
К слову, в Украине действует упрощенная система взыскания долгов. Любой ЖЭК может подать в суд на должника, после чего решение будет вынесено в течение трех дней. Судебный приказ о взыскании имущества выдается без судебного заседания и без вызова сторон.