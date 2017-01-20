Украинцы задолжали миллиарды за коммуналку

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Украинцы задолжали за «коммуналку» почти 12 млрд грн

Долги украинцев за коммуналку выросли почти втрое

Сколько украинцы будут платить за отопление?

Топ за неделю 1678 1486 1365 1129 1121

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