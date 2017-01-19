Посетители, находящиеся в группе Гости , не могут оставлять комментарии к данной публикации.

В Краматорске на базе городской больницы №1 открыто отделение детской хирургии

В Мариуполе с 1 января заработает областная больница

На развитие медицинской сферы Донетчины выделят более 500 млн грн

Топ за неделю 1533 1119 1017 832 717

Интересное