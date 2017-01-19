На развитие медицинской сферы Донетчины выделят более 500 млн грн

Вчера, 18 января, в Мариуполе руководству области были представлены стратегии развития областной больницы интенсивного лечения, которая создается на базе Городской больницы №2.
На формирование медицинского учреждения третьего уровня в Мариуполе в этом году из бюджета области будет выделено первый транш в размере 112 млн грн. Треть этой суммы пойдет на ремонт и термомодернизацию здания. Остальные средства пойдут на оснащение больницы современным оборудованием. Вчера председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебровский встретился с персоналом больницы. В этой встрече также приняли участие городской голова Мариуполя Вадим Бойченко, руководители департаментов здравоохранения ОГА и Мариуполя.
«Всего в этом году на развитие медицинской сферы Донетчины будет выделено более 500 млн гривен, - сообщил Павел Жебривский. - Ориентировочно 350 млн грн будет выделено из областного бюджета, и более 150 млн из средств, перераспределенных с временно оккупированной территории. Будем также привлекать средства от международных донорских организаций. Эти средства пойдут на Областную больницу интенсивного лечения в Мариуполе, диагностический центр в Славянске, оснащение ФАПов и диспетчеризацию первичной помощи».