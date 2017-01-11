Чернобыльцы Донбасса получат денежную помощь на оздоровление

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Ликвидаторам аварии на ЧАЭС пообещали поднять пенсии на 35%

Чернобыльцы получат больше льгот на оздоровление

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