По итогам 2016 года бизнес Донетчины перечислил в бюджеты свыше 13 миллиардов гривен

По результатам работы Главного управления ГФС в Донецкой области за 2016 год в Сводный бюджет страны от уплаты налогов и сборов поступило свыше 13 млрд грн, что на 3,5 млрд грн превышает показатели 2015 года.
В соответствии с распределением средств больше половины от общей суммы поступлений, а именно 56%, перечислено в местные бюджеты региона. В этом году местные громады получили 7,4 млрд грн, что почти на 1,8 млрд грн больше, чем в 2015 году. Дополнительные средства, которые поступают на счета местных громад, направляются на улучшение социальных условий жителей региона. Рост показателей состоялся благодаря плодотворному сотрудничеству фискальной службы с органами местного самоуправления Донетчины.
В Государственный бюджет Украины с начала отчетного года субъекты ведения хозяйства Донецкой области направили 5,7 млрд грн, что на 40% или на 1 млрд 680 млн грн больше, чем за двенадцать месяцев 2015 года. Существенному приросту поступлений способствовало функционирование системы электронного администрирования НДС, уменьшения нагрузки на фонд заработной платы работодателей и постоянное совершенствование электронных сервисов ГФС, что способствует упрощению ведения бизнеса. Но достичь таких показателей без добросовестного отношения налогоплательщиков к своему конституционному долгу было бы невозможно.
На протяжении 2016 года основные бюджетоформирующие источники остались неизменными:
56% - налог на доходы физических лиц (7496 млн грн);
12% - налог на добавленную стоимость (1578 млн грн);
9,5% - экологический налог (1259 млн грн);
5,5% - плата за землю (726 млн грн).