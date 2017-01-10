По итогам 2016 года бизнес Донетчины перечислил в бюджеты свыше 13 миллиардов гривен

В ноябре в Донецкой области зафиксирован рекордный уровень поступлений в сводный бюджет страны

Бизнес Донетчины ежемесячно обогащает сводный бюджет страны на более чем 1 миллиард гривен

Поступления в бюджет страны от плательщиков Донетчины на 30% больше, чем в прошлом году

По итогам I полугодия бизнес Донетчины перечислил в сводный бюджет свыше 5,6 миллиардов гривен

Бизнес Донетчины перечислил в сводный бюджет более 3,5 миллиардов гривен

Местные бюджеты Донецкой области пополнились более чем на 4 млрд. грн.