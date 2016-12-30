НБУ на праздники взвинтил доллар

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Гривна снова падает: Нацбанк понизил курс до 21,77

Курс доллара в обменниках вырос почти до 24,50 грн/долл

Топ за неделю 4485 1967 1320 1213 1062

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