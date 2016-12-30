НБУ на праздники взвинтил доллар

Нацбанк Украины установил официальный курс валют на новогодние праздники - он будет действовать с 30 декабря 2016 года по 4 января 2017 года включительно.
Как сообщается на сайте регулятора, официальный курс доллара на 30 декабря составляет 27,19 (+0,298), курс евро - 28,42 грн (+0,451), российского рубля — 0,451 грн (+0,008).
Таким образом, гривна продолжает падение и по сравнению со вчерашним днем подешевела к доллару на 30 копеек.
Наличный рынок реагирует синхронно. Так, курс доллара в банках и на наличном рынке к полудню 30 декабря подорожал до 27,52 гривен в банках и почти 28 грн на наличном рынке.
В обменных пунктах Киева 30 декабря доллар подорожал до 27,9 грн в продаже и 27,55 в покупке:
На черном рынке доллар сегодня в среднем продают за 27,85 грн:
Валютный ажиотаж в Украине продолжается более недели. С 21 декабря в НБУ обещают успокоить валютный рынок, взбудораженный после национализации ПриватБанка. Так, лишь вчера Нацбанк продал на межбанке почти 60 млн долларов для погашения спроса, но погасил только 67,6% и заявил, что на этой неделе падение гривны не связано с ПриватБанком. Также рост курса доллара Нацбанк объяснил католическим Рождеством.
Между тем банкиры Украины дают оптимистичный прогноз по курсу доллара на начало января 2017 года. В начале месяца ожидают стабилизацию ситуации на межбанке, поскольку не будет ажиотажного спроса на валюту от нефтетрейдеров и за выходные накопятся поступления валютной выручки. После праздников ситуация на рынке может выровняться за счет отложенного 9 января (официальный выходной в Украине) предложения валюты.
Корреспондент