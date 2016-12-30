В Бахмуте 12 тысяч переселенцев остались без выплат

По информации Бахмутского Управление труда и социальной защиты населения, по состоянию на 1 декабря 2016 года только 36 тысяч из почти 80 зарегистрированных переселенцев имели действующие справки, по которым им начисляют социальную помощь.
- К сожалению 12 тысяч зарегистрированных переселенцев не проживают постоянно в Бахмуте они не прошли проверку фактического проживания. Однако, это не окончательная цифра, поскольку продолжаются проверки еще 56 тысяч человек, - прокомментировала ситуацию Инна Сподина, начальник Бахмутского УТСЗН.
До ТеБе