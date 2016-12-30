В Бахмуте 12 тысяч переселенцев остались без выплат

В Бахмуте переселенцы требуют возобновления выплат

Шесть из десяти переселенцев не проживают по указанному адресу

В Бахмуте отказали ста переселенцам в продолжении социальных выплат

В Бахмуте переселенцы указывают несуществующие адреса

Госпомощь на проживание оформили почти 50 тысяч переселенцев

Из зоны АТО переселилось 350 тысяч человек – Яценюк