В Донецкой области стартовала подготовка к весенне-полевым работам

2-го марта на базе ООО «Агрофирма« Гермес» (город Краматорск, ул. Айвазовского, 30) Департаментом агропромышленного комплекса и развития сельских территорий Донецкой облгосадминистрации было организовано проведение областного семинара-обучения по вопросам внедрения в производство интенсивных технологий выращивания сельскохозяйственных культур и особенностей проведения комплекса весенне-полевых работ в агроклиматических условиях Донецкой области под урожай 2017 (далее -семинар-обучения).
В работе семинара-обучении приняли участие: начальники управлений (отделов) и специалисты агропромышленного развития райгосадминистраций, председатели районных ассоциаций фермеров и частных землевладельцев, представители департамента АПК и развития сельских территорий Донецкой облгосадминистрации, представители территориальных органов министерств, других центральных органов исполнительной власти, учреждений и организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере агропромышленного комплекса, представители сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств и агроформирований Донецкой области.