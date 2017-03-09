В Донецкой области стартовала подготовка к весенне-полевым работам

Заместитель руководителя аппарата Донецкой облгосадминистрации провела семинар с председателями городских и территориальных общин

В Донецкой области утвердили план посевных работ на 2016 год

В Донецкой торгово-промышленной палате состоялось заседание по вопросам поддержки сельхозпроизводителей

Для полевых работ в Донецкой области не хватает полмиллиарда гривен

Добавьте комментарий

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.