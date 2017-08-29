Донетчина может получить польские инвестиции

Донетчина очень заинтересована в привлечении инвестиций из Польши, особенно в создании предприятий по производству строительных материалов и для развития индустриальных парков.



Об этом заявил председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский во время встречи с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Польша в Украине Яном Пекло.



«Сотрудничество Польши и Донецкой области очень тесное. Это и постоянное наращивание экспорта, и привлечение польского опыта к подготовке специалистов по децентрализации, госслужащих, бизнесменов. Сейчас Польша инвестирует в восстановление поврежденной инфраструктуры и образовательные программы, которыми мы активно пользуемся. Для нас очень важна поддержка нашего большого друга - Польши», - отметил Павел Жебривский.



Глава области отметил, что в настоящее время регион нуждается в диверсификации экономики и развития малого предпринимательства. Для этого областной властью запущена программа поддержки бизнеса «Украинский донецкий куркуль», которая имеет целью создание новых рабочих мест и увеличение роли малого и среднего бизнеса в экономике Донбасса. Также Павел Жебривский подчеркнул важность привлечения крупных инвесторов из стран Европы, в частности из Польши.



«Донетчина заинтересована в привлечении польских инвесторов. В Украине существует большой опыт привлечения капитала из соседней страны для строительства крупных предприятий. Мы понимаем, что инвесторы видят определенные риски при развитии Донецкой области, однако, когда жизнь в регионе нормализуется, бизнес получит чрезвычайную выгоду. Сейчас мы создаем индустриальные парки и предлагаем польскому бизнесу создавать на их базе предприятия по производству строительных материалов, ведь мы активно восстанавливаем инфраструктуру и имеем большую потребность именно в строительном бизнесе», - подчеркнул председатель ОГА.



Ян Пекло отметил, что сейчас Польша готова провести серию тренингов для госслужащих и предпринимателей, а также привлечь специалистов для обмена опытом о процессе децентрализации. По его словам, Польша прошла очень похожий путь, поэтому имеет большой опыт в формировании общин, создании эффективных органов местного самоуправления и готова предоставить любую помощь в этом процессе.



«Мы понимаем, что Донецкая область - зона конфликта, где идет противостояние с Россией. Мы можем подготовить квалифицированных госслужащих, однако государство не имеет прямого влияния на бизнес. Поэтому предлагаем провести совместный экономический форум в Краматорске, во время которого наши предприниматели смогут ознакомиться со всеми преимуществами ведения бизнеса именно на этой земле», - заявил Ян Пекло.



Павел Жебривский отметил, что вскоре на Донетчине пройдет экономический форум, гостями которого могут стать польские партнеры, однако отметил необходимость проведения форума в формате, предложенном Яном Пекло.