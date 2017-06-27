Иностранных инвесторов приглашают пожить в Украине

Президент Украины Пётр Порошенко подписал законопроект, разрешающий иностранным инвесторам получать вид на жительство в Украине.
Как следует из информации, размещённой на сайте Верховной Рады, закон о внесении изменений в законодательные акты Украины об уменьшении барьеров для привлечения иностранных инвестиций 26 июня 2017 года подписан президентом. Право получить вид на жительство смогут иностранцы-акционеры и владельцы доли с существенным участием в уставном капитале предприятий в Украине.
Кроме того, закон отменяет требование об обязательной регистрации иностранных инвестиций.