Введение стандарта «Евро-6» в Украине отложено

Верховная Рада отложила на два года введение экологических стандартов «Евро-6» при ввозе в Украину и первой государственной регистрации ввезённых или произведённых в Украине новых и подержанных автотранспортных средств.
Соответствующий законопроект № 5624 о внесении изменений в закон «О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрацию транспортных средств» принят за основу и в целом.
По мнению автора законопроекта Роберта Горвата, введение в Украине «Евро-6» с 2018 года фактически сделало бы невозможным ввоз в Украину легковых, грузовых автомобилей, спецтехники, машин скорой помощи старше 2015 года. Это могло привести к подорожанию и подержанных, и новых авто. В Евросоюзе средний период перед введением нового стандарта составляет 5 лет, а в Украине «Евро-5» ввели только в начале 2016 года. Также принятие законопроекта позволит украинцам приобретать более дешёвые авто не старше 2010 года выпуска с уплатой сниженного акциза ещё в течение 2018 года.