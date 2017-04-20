Переселенцы опасаются, что закон о 50% компенсации при покупке жилья не заработает

Переселенцы из неподконтрольных территорий Донбасса собрались 19 апреля у стен Кабмина.
Люди требовали у правительства ускорить работу принятого в апреле этого года Верховной Радой Закона №4550. Этот документ предусматривает 50% компенсации при покупке жилья переселенцами. Переселенцы опасаются, что закон не заработает, поскольку на его реализацию в этом году не предусмотрены деньги. Активисты общественных организаций утверждают, что для решения проблем переселенцев выделяли деньги и международные организации. Об этом сообщает «Радио Свобода».
Более 120 активистов-переселенцев собрались возле здания Кабмина и подписали коллективное обращение. Люди требовали, чтобы утвержденная в апреле Верховной Радой льгота при покупке жилья переселенцами начала работать. Новая поправка к Закону №4550 гарантирует 50% компенсации государством стоимости жилья на первичном рынке, если его покупают переселенцы. Юристы готовят обращения в несколько министерств, рассказывает активист Юлия Дрюк-Ильяшенко.
«Мы подаем обращение в Кабмин с просьбой ускорить механизмы работы закона. Копии мы будем направлять президенту, в КМДА. Нам посоветовали обратиться в Министерство финансов, чтобы нам разъяснили, ведь очень много денег выделялось иностранными донорами, в том числе и на жилье. К сожалению, у нас нет переселенцев, которые получили хоть какие-то льготы по жилью», – говорит она.
Одной из участниц митинга была дончанка Елена Панова. Она приехала в Киев с сыном и матерью-инвалидом. Новый закон – единственная надежда для Елены приобрести собственное жилье.
«Мы приехали сюда не нахлебниками, мы работаем и отчисляем налоги. Хотелось бы чувствовать от государства если не опеку, то хоть какую-либо защиту. Просто создается бумага как отписка, как флаг, на который всем надо посмотреть, помахать, и не более того. Если принимается этот закон президентом, то значит, в ближайшее время никто не будет заканчивать эту антитеррористическую операцию», – заявляет Панова.
К переселенцам вышел главный специалист департамента информации секретариата Кабмина Михаил Шевченко. Он принял обращение, но сообщил, что в этом году, скорее всего, компенсации выдавать не будут.
«Чтобы исполнять закон, должны быть предусмотрены финансы в бюджете. Если закон принят в апреле текущего года, то деньги на него не предусмотрены, поскольку только в декабре прошлого года принимался бюджет», – сообщил Михаил Шевченко.
Еще в 2015 году был принят закон о правах временно перемещенных лиц. Статья 17 предусматривала получение переселенцами льготного жилья. Однако этот закон так и остался декларацией. Велика вероятность, что и закон о 50% компенсации не заработает, рассказала в интервью руководитель гражданской платформы защиты прав пострадавших от вооруженного конфликта на Донбассе Наталья Целовальниченко.
Переселенцы из Донбасса становятся дважды беженцами: после того, как люди спаслись от конфликта на востоке Украины, они вынуждены теперь спасаться от безразличия государства. Идет миграция в Европу, и международные организации должны знать о положении вещей, считает Наталья Целовальниченко.
«Мы обращаемся в международные институции, УВКБ ООН, ставим в известность: то, что происходит сейчас, никоим образом не улучшает ситуацию по правам переселенцев. Переселенцы дискриминированы практически во всех сферах жизни. Сейчас идет большой поток переселенцев из Донбасса и Крыма, которые выезжают в страны Евросоюза», – отмечает она.
В законе прописано, что стоимость жилья государство будет компенсировать только при покупке на первичном рынке. Закон так и называется «О предотвращении влияния мирового финансового кризиса на развитие строительной отрасли и жилищного строительства», статью о переселенцах в него вписали позднее.