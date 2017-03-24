Донецкая служба занятости провела рабочую встречу с представителями ОБСЕ в Украине

23 марта состоялся рабочий визит наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине в службе занятости. С представителями ОБСЕ Хайруш Кони и Сергеем Матвеевым общалась заместитель директора Донецкого областного центра занятости.
В ходе встречи обсуждались проблемы занятости внутренне перемещенных лиц, современные тенденции на региональном рынке труда, роль Донецкой областной службы занятости на состояние занятости населения.
Присутствующие узнали информацию о реальных объемах безработицы в регионе по состоянию на начало марта текущего года, уровень занятости экономически активного населения, ситуацию с промышленными предприятиями, в том числе в связи с возможным высвобождением.
В форме живого диалога было отмечено положительный опыт использования новейших технологий и услуг дистанционного профобучения в работе службы занятости.
В результате было достигнуто соглашение продолжать дальнейшее сотрудничество и развитие партнерских отношений по всем общим стратегическим вопросам и направлениям.