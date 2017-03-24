В Бахмуте поднимут цены на хлеб

В среднем цены на хлеб и хлебобулочные изделия ООО «Бахмут-хлеб» вырастут на 6,6% (примерно на 60 копеек), сообщает До ТеБе.
Об этом сообщила пресс-служба ООО «Бахмут-хлеб».
Производитель объясняет увеличение цен постоянным увеличением себестоимости на составляющие изделий (муку, соль, повышение минимальной заработной платы и др.).
Новые цены, как сообщают на предприятии, будут действовать уже с завтрашнего дня, с 25 марта.
Напомним, в декабре 2016 года ООО «Бахмут-хлеб» уже поднимало цены на хлеб на 6,2%.