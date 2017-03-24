В Бахмуте поднимут цены на хлеб

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Цены на хлеб в Украине будут оставаться на стабильном уровне

Хлеб в Киеве подорожает еще на 30%

Топ за неделю 8375 1799 1746 1399 985

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