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Кластерный подход в экономике

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Экономика
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Кластерный подход в экономике

За 25 лет существования независимой Украины попытки простого копирования успешных моделей развития других стран оказались малоэффективными. Не секрет, что государства «первого мира» давно мыслят категориями, совершенно отличными от наших. Чтобы интегрироваться в мировое экономическое пространство, нам надо находить и внедрять универсальные парадигмы.

Одной из таких парадигм стал кластерный подход в экономике, который успешно применяют многие страны. Данная модель взаимодействия уже успела доказать свою эффективность и с каждым днём становится всё более популярной. Через 3–5 лет успешность такого подхода станет очевидной для всех, а сейчас у нашей страны ещё есть шанс успеть оказаться в числе инноваторов и совершить существенный рывок в развитии.

Успешные компании и просто богатые люди во всём мире всё чаще понимают важность социальной ответственности и кооперации. Создаются фонды, раздаются гранты на развитие образования и медицины. Ценности современного мира меняются каждый день, всё больше людей понимают, что нельзя быть по-настоящему счастливым, когда другие вокруг несчастны. Человеческий капитал и взаимовыгодное сотрудничество становится базовым элементом успеха.

Американский экономист Майкл Портер изучал успех японских компаний и обратил внимание на одну интересную особенность: многие из них действовали сообща, помогая друг другу и тем самым повышая общую конкурентоспособность, качество своей продукции и ценность для покупателя. Свою теорию он подробно изложил в конце 1990-х в книге «Конкурентные преимущества стран».

По определению Портера, «кластер — группа взаимосвязанных географически близких компаний и связанных с ними организаций (образование, власть, инфраструктура), которые действуют в определённых сферах».

Кластер можно рассматривать как экосистему, в которую входят участники различного размера и функций. При этом они объединены общим видением и целями, их суммарная эффективность значительно повышается и достигается эффект синергии, когда 1+1 намного больше, чем 2.

В мире существует множество успешных кластеров, и не обязательно очень больших. В Нью-Йорке на 47-й улице есть «бриллиантовый квартал», который является ювелирным кластером. Это небольшой отрезок улицы, всего 300 метров, на котором каждый день продаётся товаров на $500 млн. Там работают магазины, музеи, а также более 2500 ювелиров, которые славятся на весь мир. Самые известные ювелирные бренды имеют свои представительства в этом квартале.

Примеры крупных кластеров в США — Кремниевая долина и Голливуд. В Европе можно выделить цветочные и продуктовые кластеры в Нидерландах, баварский автопром, итальянский обувной кластер, а также множество других известных объединений.

Кластерный подход оказывается полезным и выгодным для всех связанных с ним сторон. Власть получает новые рабочие места, инвестиции и дополнительные поступления в бюджет. Наука и образование получают новые заказы на разработки, дополнительное финансирование, приток новых студентов, более современные и качественные образовательные программы.

А бизнес-среда получает огромные преимущества: возможность выхода на более крупные рынки, значительное повышение качества выпускаемой продукции, быстрая разработка новых продуктов, существенное снижение издержек на исследования и внедрение инноваций, что в свою очередь помогает снизить негативное воздействие на экологию.

Компании получают доступ к самым современным технологиям и выгодным финансовым инструментам, появляется возможность совместного проведения маркетинговых исследований и рекламных кампаний. У потребителей данного кластера растёт уровень доверия и лояльности, улучшается взаимодействие с властью и сектором образования. А долговременным следствием всех этих изменений становится общее развитие региона и его инфраструктуры и улучшение качества жизни населения.

В Украине тоже есть примеры как уже успешно работающих (IT-кластер во Львове), так и зарождающихся кластеров, у которых есть значительный потенциал для роста. Можно вспомнить знаменитые на весь мир свадебные платья, которые шьют в Черновцах, или аграрные объединения фермеров, поставщиков семян и удобрений, перевозчиков, перерабатывающих предприятий и дистрибьюторов. Один из ярких примеров — «клубничное село» Лески в Килийском районе Одесской области, где около 2 тысяч жителей выращивают более 300 тонн клубники ежегодно. Это одни из крупнейших поставщиков ягоды на рынки Украины, и зарабатывают они более 3 млн грн в год.

С появлением новых примеров эффективного взаимодействия потихоньку начинает меняться и мышление. Помогать своим конкурентам, оказывается, выгодно по многим причинам. Это пока ещё совершенно непривычный для нашего бизнеса подход, но он неизбежно укоренится в нашей жизни. И это одна из возможностей для Украины стать успешной страной со счастливыми и обеспеченными жителями.

Zavarnik


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