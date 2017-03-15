За 25 лет существования независимой Украины попытки простого копирования успешных моделей развития других стран оказались малоэффективными. Не секрет, что государства «первого мира» давно мыслят категориями, совершенно отличными от наших. Чтобы интегрироваться в мировое экономическое пространство, нам надо находить и внедрять универсальные парадигмы.
Одной из таких парадигм стал кластерный подход в экономике, который успешно применяют многие страны. Данная модель взаимодействия уже успела доказать свою эффективность и с каждым днём становится всё более популярной. Через 3–5 лет успешность такого подхода станет очевидной для всех, а сейчас у нашей страны ещё есть шанс успеть оказаться в числе инноваторов и совершить существенный рывок в развитии.
Успешные компании и просто богатые люди во всём мире всё чаще понимают важность социальной ответственности и кооперации. Создаются фонды, раздаются гранты на развитие образования и медицины. Ценности современного мира меняются каждый день, всё больше людей понимают, что нельзя быть по-настоящему счастливым, когда другие вокруг несчастны. Человеческий капитал и взаимовыгодное сотрудничество становится базовым элементом успеха.
Американский экономист Майкл Портер изучал успех японских компаний и обратил внимание на одну интересную особенность: многие из них действовали сообща, помогая друг другу и тем самым повышая общую конкурентоспособность, качество своей продукции и ценность для покупателя. Свою теорию он подробно изложил в конце 1990-х в книге «Конкурентные преимущества стран».
По определению Портера, «кластер — группа взаимосвязанных географически близких компаний и связанных с ними организаций (образование, власть, инфраструктура), которые действуют в определённых сферах».
Кластер можно рассматривать как экосистему, в которую входят участники различного размера и функций. При этом они объединены общим видением и целями, их суммарная эффективность значительно повышается и достигается эффект синергии, когда 1+1 намного больше, чем 2.
В мире существует множество успешных кластеров, и не обязательно очень больших. В Нью-Йорке на 47-й улице есть «бриллиантовый квартал», который является ювелирным кластером. Это небольшой отрезок улицы, всего 300 метров, на котором каждый день продаётся товаров на $500 млн. Там работают магазины, музеи, а также более 2500 ювелиров, которые славятся на весь мир. Самые известные ювелирные бренды имеют свои представительства в этом квартале.
Примеры крупных кластеров в США — Кремниевая долина и Голливуд. В Европе можно выделить цветочные и продуктовые кластеры в Нидерландах, баварский автопром, итальянский обувной кластер, а также множество других известных объединений.
Кластерный подход оказывается полезным и выгодным для всех связанных с ним сторон. Власть получает новые рабочие места, инвестиции и дополнительные поступления в бюджет. Наука и образование получают новые заказы на разработки, дополнительное финансирование, приток новых студентов, более современные и качественные образовательные программы.
А бизнес-среда получает огромные преимущества: возможность выхода на более крупные рынки, значительное повышение качества выпускаемой продукции, быстрая разработка новых продуктов, существенное снижение издержек на исследования и внедрение инноваций, что в свою очередь помогает снизить негативное воздействие на экологию.
Компании получают доступ к самым современным технологиям и выгодным финансовым инструментам, появляется возможность совместного проведения маркетинговых исследований и рекламных кампаний. У потребителей данного кластера растёт уровень доверия и лояльности, улучшается взаимодействие с властью и сектором образования. А долговременным следствием всех этих изменений становится общее развитие региона и его инфраструктуры и улучшение качества жизни населения.
В Украине тоже есть примеры как уже успешно работающих (IT-кластер во Львове), так и зарождающихся кластеров, у которых есть значительный потенциал для роста. Можно вспомнить знаменитые на весь мир свадебные платья, которые шьют в Черновцах, или аграрные объединения фермеров, поставщиков семян и удобрений, перевозчиков, перерабатывающих предприятий и дистрибьюторов. Один из ярких примеров — «клубничное село» Лески в Килийском районе Одесской области, где около 2 тысяч жителей выращивают более 300 тонн клубники ежегодно. Это одни из крупнейших поставщиков ягоды на рынки Украины, и зарабатывают они более 3 млн грн в год.
С появлением новых примеров эффективного взаимодействия потихоньку начинает меняться и мышление. Помогать своим конкурентам, оказывается, выгодно по многим причинам. Это пока ещё совершенно непривычный для нашего бизнеса подход, но он неизбежно укоренится в нашей жизни. И это одна из возможностей для Украины стать успешной страной со счастливыми и обеспеченными жителями.
Zavarnik