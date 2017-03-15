Кластерный подход в экономике

Как работают кластеры в мире и в Украине?

Богата ресурсами, но отсталая в экономике

"Я думаю, что Украина сегодня действительно становится независимой" - Жебривский

Яценюк сожалеет о том, что Украина не нужна НАТО

Президент: Развитие реального сектора - залог успешности национальной экономики

Через 40 лет экономика Украины попадет в ТОП-50, а украинцев станет на 25% меньше