Гройсман обеспокоен блокадой Донбасса

Получению угля с неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей на данный момент нет альтернативы. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала ICTV.
Это наша земля, это наши недра, все предприятия зарегистрированы на украинской земле — нашей, контролируемой и я не вижу сегодня другого варианта, кроме как получать этот уголь", – сказал он, отвечая на вопрос о блокаде железнодорожного сообщения с неконтролируемой частью Луганской области.
По его словам, Украина потребляет 24 млн тонн энергетического угля – при этом 9 млн тонн угля группы А, который используется на тепловых электростанциях, добывается на неподконтрольной территории.
"Необходимо на все вещи смотреть абсолютно открыто и если кто-то радуется, что он перекрыл украинцам электроэнергию – я очень этим обеспокоен и хочу подчеркнуть – мы сделаем все для того, чтобы угля в Украине было достаточно для нужд населения и производства электроэнергии", – подчеркнул В.Гройсман.
Ранее заместитель министра по вопросам неподконтрольных территорий Георгий Тука назвал грязными пройдохами организаторов блокады Донбасса – которые, по его мнению, преследуют личные политические цели. Министр энергетики Игорь Насалик сообщил, что блокада Донбасса угрожает энергобезопасности Украины.
МинПром