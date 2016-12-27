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В Донецкой области состоялась экологическая конференция

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Экономика
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В Донецкой области состоялась экологическая конференция

Вчера, 26 декабря, состоялась конференция «Внедрение автоматизированной системы мониторинга окружающей среды на территории Донецкой области».

Участие в этом мероприятии приняли Народный депутат Украины Сажко С.М., председатель Комитета предпринимателей по вопросам природопользования и охраны окружающей среды при ТПП Куруленко С.С., представители городских советов и райгосадминистраций на территории которых планируется установка стационарных постов наблюдения, представители крупнейших предприятий-загрязнителей атмосферного воздуха на территории Донецкой области, разработчики программного обеспечения для автоматизированной системы мониторинга окружающей среды Донецкой области (далее - автоматизированная система), победители тендера «Внедрение автоматизированной системы мониторинга окружающей среды», в рамках которого планируется приобрести 6 стационарных постов мониторинга состояния атмосферного воздуха и установить их в городе Мариуполь (2 поста), г. Курахово, Краматорск, Бахмут, Николаевка (ООО «ХИМЛАБОРРЕАКТИВ»), члены рабочей группы по вопросам мониторинга окружающей среды, общественные организации.

Выступая перед участниками конференции, директор департамента экологии и природных ресурсов Сергей Натрус рассказал, что после проведения всех необходимых тендерных процедур, победителем которых стало ООО «Атомекосистема», была разработана программа автоматизированной системы мониторинга окружающей среды на территории Донецкой области и установлено соответствующее оборудование.

Все поставленное оборудование будет передано на баланс Регионального центра мониторинга окружающей среды (РЦМС), созданный на базе КП «Региональный центр обращения с отходами».

РЦМС создается с целью обеспечения функционирования системы мониторинга окружающей среды регионального уровня в тесном взаимодействии с департаментом экологии и природных ресурсов Донецкой облгосадминистрации, координации по внедрению технологического, научно-технического, информационного, организационно-методического обеспечения областной системы мониторинга окружающей среды на всех этапах ее жизненного цикла.

Он также отметил, что председатель Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский согласовал выделение в 2017 году средств на дальнейшее совершенствование системы мониторинга в рамках раздела «Охрана окружающей природной среды» Программы «Социально экономического развития Донецкой области».

В рамках мероприятия «Внедрение автоматизированной системы мониторинга окружающей среды» планируется приобрести 6 стационарных постов мониторинга состояния атмосферного воздуха и установить их в городе Мариуполь (2 поста), г. Курахово, Краматорск, Бахмут, Николаевка.

В ходе конференции технический директор, главный инженер ООО «АТОМЕКОСИСТЕМА» Александр Лебедкин представил графический интерфейс автоматизированной системы, ее возможности и примеры представления информации. Кроме того, были обсуждены проблемные вопросы внедрения автоматизированной системы, обеспечения ее дальнейшей работы, мест установки автоматизированных постов и обсуждение всех положительных и отрицательных факторов при внедрении такой системы.


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