В Донецкой области состоялась экологическая конференция

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В Донецкой области прошел День окружающей среды

За загрязнение окружающей среды плательщики Донетчины уплатили почти 147 млн. грн. экологического налога

За сохранность окружающей среды предприятия Донетчины уплатили почти 410 млн. грн. экологического налога

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