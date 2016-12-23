Лента новостей

10:23
Противник соблюдает режим тишины в зоне АТО – штаб
00:56
Ремонт в ванной комнате. С чего начать и как закончить
00:45
В ЛНР опровергли освобождение Новолуганского
00:36
В Станице Луганской восстанавливают важные объекты инфраструктуры
00:21
Выбираем подарки на Новый год
00:07
В Краматорске открыли новогоднюю ярмарку
23:54
Руководителем Госуправления делами стал Куцик
23:38
Как определить ревматоидный артрит
23:11
В Покровске появился скоростной интернет 3G
22:54
Возле Новолуганского украинские военные установили блокпост
22:45
Виды плит. Какую лучше выбрать?
22:19
В Дебальцево восстановили электроснабжение после обстрелов
22:09
В ОБСЕ заявили о 2,3 тысяч взрывах на Донбассе
22:04
Преимущества имиджевых пакетов
21:18
Перед перемирием украинские военные взяли под контроль Новолуганское
21:08
Авдеевский коксохим обесточен
20:55
В объединенных территориальных общинах Донецкой области состоялись выборы
20:44
Порошенко призвал РФ обеспечить тишину на Донбассе
20:34
Деловая женщина, какая она?
19:54
Гройсман объяснил студентам, что дипломы им не нужны
19:23
Покупать дом или строить – проблема участка без подряда
18:22
Вифлеемский огонь прибыл в Краматорск
18:17
Как "патриоты" зарабатывают на рынке рэкета, отжима и крышевания
17:58
Небольшие секреты про брокеров
17:21
Многие украинцы могут лишиться субсидии
17:07
Правый сектор подозревают в убийствах на Майдане
16:40
Интернет магазин отопления – все и сразу
16:24
В следующем году на инфраструктуру Донетчины потратят 10 миллиардов
16:17
На главную елку в Донецке почти никто не пришел
14:35
Шри-Ланка – райский уголок в Индийском океане
14:30
Светодиодные лампы для дома
12:16
В Бахмуте открыли сервисный центр МВД
12:12
В пяти городах Донецкой области построят жилье для переселенцев
12:03
Благодаря фискалам Донетчины легализован труд 15,6 тысяч граждан
11:52
Украинский испытательный центр защитит рынок от некачественных самоспасателей
22:14
Качественное обучение – залог успеха на рынке Форекс
18:12
Нотариальные переводы. В каких случаях они необходимы
17:20
Коллегия Донецкой области утвердила бюджет на 2017 год
16:06
Армия объявила о готовности выполнять режим тишины
15:23
В Дружковке от отравления угарным газом едва не погиб ребенок
14:50
За исключение Савченко из ПАСЕ проголосовали 237 депутатов
14:33
В центрах психологической реабилитации детей Донецкой области прошли празднования Дня Святого Николая
14:22
Жителям зоны АТО, государство не будет восстанавливать разрушенное жилье
14:13
За год на Донбассе погибли 83 мирных жителя
13:44
Как правильно выращивать кабачки
Все новости

Архив публикаций

«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 

Преимущества имиджевых пакетов

0
152
Экономика
0
Преимущества имиджевых пакетов


В современном мире конкуренция на рынке товаров и услуг достигла невероятных пределов.

В этих условиях успеха может добиться только тот, кто в полной мере использует все доступные возможности рекламы и продвижения. Одной из таких возможностей является выпуск имиджевых пакетов. Если вы ищите, где заказать изготовление данной продукции, то советуем вам обратиться в компанию http://www.fastprint.ua/. Оперативная полиграфия «Фастпринт» - лучший помощник в вашем бизнесе.

Что же это такое, и какими преимуществами обладает?

На самом деле, все довольно просто. Имиджевые пакеты – это разновидность упаковки с логотипом и прочей узнаваемой атрибутикой компании. Это может быть только напечатанный лейбл, либо фирменный слоган, а может быть реклама определенного продукта организации. Так или иначе, выпуск имиджевых пакетов – это недорогой и эффективный способ продвижения товаров/услуг фирмы. Может показаться, что такая «несущественная» деталь не может повлиять на увеличение прибыли компании, однако, в деле достижения успеха мелочей не бывает. В каких случаях уместно и даже необходимо их использование?

Начнем с того, что компании, специализирующейся на выпуске тех или иных товаров, поступающих в продажу в розничные сети, необходимо задуматься о выпуске имиджевых пакетов. Они могут поставляться в комплекте и бесплатно прилагаться к покупке. Для предпринимателя эти небольшие затраты обернутся значимым откликом. Особенно это актуально при наличии непосредственно фирменных розничных сетей. Если же таковых не имеется, а производимые товары сдаются на реализацию, можно наладить выпуск имиджевых пакетов на продажу. При этом необходимо особое внимание уделить качеству и привлекательному дизайну упаковки.

Владельцам универсальных гипермаркетов также стоит задуматься о нанесении фирменного логотипа на упаковку, будь то верхняя пленка, бюджетные «майки», или стандартные пакеты с разными типами ручек. Такой подход характеризуется профессионализмом и заботой о покупателях. Упаковка может бесплатно прилагаться к покупке, либо иметь символическую стоимость, чтобы оправдать затраты на ее производство.

Какие варианты имиджевых пакетов имеют распространение? В первую очередь, это бюджетные демократичные «майки» самых разных размеров. Как правило, на них печатается логотип компании, фирменный слоган, иногда адреса торговых точек. Более взвешенного подхода к дизайну требуют стандартные пакеты – заказчику необходимо продумать подходящий фон и прочие элементы оформления. Возможны варианты имиджевых пакетов с прорубной или ручкой-петлей. Часто первый вариант усиливается дополнительными вкладками, чтобы увеличить грузоподъемность и срок эксплуатации упаковки. А боковые и донные складки на пакете позволят варьировать его объем.


Похожие публикации

19-12-2016
Сувенирная продукция, как способ рекламы
14-10-2016
Изготовление рекламных пакетов с логотипом бренда
8-09-2016
Фирменный стиль: его ценность в интернет бизнесе, этапы создания
18-06-2016
Полиэтиленовые пакеты с логотипом
18-06-2016
Полиэтиленовые пакеты для торговли
13-04-2016
Создание и продвижение торговой марки

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх