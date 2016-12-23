Преимущества имиджевых пакетов



В современном мире конкуренция на рынке товаров и услуг достигла невероятных пределов.



В этих условиях успеха может добиться только тот, кто в полной мере использует все доступные возможности рекламы и продвижения. Одной из таких возможностей является выпуск имиджевых пакетов. Если вы ищите, где заказать изготовление данной продукции, то советуем вам обратиться в компанию http://www.fastprint.ua/. Оперативная полиграфия «Фастпринт» - лучший помощник в вашем бизнесе.



Что же это такое, и какими преимуществами обладает?



На самом деле, все довольно просто. Имиджевые пакеты – это разновидность упаковки с логотипом и прочей узнаваемой атрибутикой компании. Это может быть только напечатанный лейбл, либо фирменный слоган, а может быть реклама определенного продукта организации. Так или иначе, выпуск имиджевых пакетов – это недорогой и эффективный способ продвижения товаров/услуг фирмы. Может показаться, что такая «несущественная» деталь не может повлиять на увеличение прибыли компании, однако, в деле достижения успеха мелочей не бывает. В каких случаях уместно и даже необходимо их использование?



Начнем с того, что компании, специализирующейся на выпуске тех или иных товаров, поступающих в продажу в розничные сети, необходимо задуматься о выпуске имиджевых пакетов. Они могут поставляться в комплекте и бесплатно прилагаться к покупке. Для предпринимателя эти небольшие затраты обернутся значимым откликом. Особенно это актуально при наличии непосредственно фирменных розничных сетей. Если же таковых не имеется, а производимые товары сдаются на реализацию, можно наладить выпуск имиджевых пакетов на продажу. При этом необходимо особое внимание уделить качеству и привлекательному дизайну упаковки.



Владельцам универсальных гипермаркетов также стоит задуматься о нанесении фирменного логотипа на упаковку, будь то верхняя пленка, бюджетные «майки», или стандартные пакеты с разными типами ручек. Такой подход характеризуется профессионализмом и заботой о покупателях. Упаковка может бесплатно прилагаться к покупке, либо иметь символическую стоимость, чтобы оправдать затраты на ее производство.



Какие варианты имиджевых пакетов имеют распространение? В первую очередь, это бюджетные демократичные «майки» самых разных размеров. Как правило, на них печатается логотип компании, фирменный слоган, иногда адреса торговых точек. Более взвешенного подхода к дизайну требуют стандартные пакеты – заказчику необходимо продумать подходящий фон и прочие элементы оформления. Возможны варианты имиджевых пакетов с прорубной или ручкой-петлей. Часто первый вариант усиливается дополнительными вкладками, чтобы увеличить грузоподъемность и срок эксплуатации упаковки. А боковые и донные складки на пакете позволят варьировать его объем.