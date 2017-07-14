В Константиновке открылась выставка, посвященная жизни Василия Стуса

Экспозиция под названием "Василий Стус: Дорога судьбы" открылась 13 июля в Константиновском краеведческом музее. Открывать ее приехал сын поэта, генеральный директор Национального музея Тараса Шевченко Дмитрий Стус.
- Это часть большого проекта связанного с открытием первого в Украине интернет-музея Василия Стуса. Думаю, где-то с середины августа этот музей заработает и посещать его будут не только жители Украины, но и жители стран СНГ, украинской диаспоры. Мы попытались сделать музей нового типа и попытались об этом говорить интересно, - рассказал Дмитрий Стус.
Для посетители музея Дмитрий Стус провел творческую экскурсию, рассказал о жизни своего знаменитого отца, о том каким он его помнит.
- Выставка сначала была представлена в Дружковке, потом мы вместе с Дмитрием Васильевичем решили, что ее нужно также представить в Константиновке, - отметил главный хранитель Константиновского краеведческого музея Андрей Новосельский.
Экспонаты, среди которых оригинальные документы, побудут в Константиновке до начала сентября. Организаторы размышляют над тем, чтобы оставить выставку на сентябрь, когда дети вернутся с каникул и смогут ее посетить.
До ТеБе