В Славянске и Краматорске пройдут бесплатные кинопоказы современного украинского кино

Государственное агентство по вопросам кино представит проект «Донбасс - Наш!». В Славянске и Краматорске пройдет показ современных украинских кинолент, которые заняли призовые места национальных кинофестивалей, сообщает До ТеБе.
Первую ленту, «Гнездо горлицы», презентовали в Славянске 10 июля. Показ фильма состоялся в парке «Шелковичном», вход был бесплатным. Зрители имели возможность не только увидеть фильм, но и пообщаться с актрисой Риммой Зюбиной, сыгравшая главную роль, и кинокритиком Александром Гусевым.
Кинолента рассказывает о судьбе работников, которые вынуждены выезжать за границу, из-за чего во многих разрушаются семьи. Это размышление о том, что в жизни важнее - деньги или отношения. Фильм нельзя назвать «кино для отдыха», ведь он далек от развлекательного жанра, говорит Римма Зюбина.
- Это не отдых в ночном клубе, это серьезный фильм - тут надо думать, работать душой, головой, анализировать и делать свои выводы. Мы не делаем никаких таких моральных в финале выводов и каких советов. Каждый человек выбирает, как ему жить, где ему жить. Ведь проблема работников актуальна для всей Украины, - отмечает актриса.
И фильм собрал не так много зрителей, как хотелось бы. Однако, серьезные фильмы постепенно находят свою аудиторию.
- Есть определенный киноманский слой, который горячо следит за успехами отечественного кино. Но, к сожалению, этих людей не очень много. Но на самом деле это общая ситуация, которая не сильно отличается и по иностранному кино - фестивального кино, серьезного кино. Просто в течение 20-и лет у нас практически отсутствовал кинопрокат. И наши зрители привыкли воспринимать как кино те сериалы, которые они видят в прайм-тайме, - говорит кинокритик Александр Гусев.
Одним из вариантов распространения нового кино украинского производства критик считает необходимость размещения новых лент в эфире национальных или региональных телеканалов на бесплатной основе. Это не принесет денег создателям лент, однако поможет популяризировать отечественный кинопродукт среди широкой общественности.
Те славянцы, которые увлекаются качественным украинским кино, еще могут увидеть одни из лучших отечественных фильмов. 11 июля произойдет показ мюзикла «Исполнители: Наш Шевченко», а также короткометражных лент "Кровянка" и "ГолденЛав". 12 июля будет показан фильм-концерт «Океан Эльзы». Сеансы будут проходить в 21:00 в парке «Шелковичный». Похожие кинопоказы запланированы также в Краматорске.