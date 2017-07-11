Лента новостей

16:48
Работа в сети – отличный вариант
16:33
На КПВВ Гнутово задержали автомобиль с 42 упаковками гербицидов
15:45
Штаб АТО сообщает об обстреле Марьинки: повреждены жилые дома
15:15
«Артемсоль» в первом полугодии полностью перекрыло потерю российского рынка
13:45
В Славянске и Краматорске пройдут бесплатные кинопоказы современного украинского кино
13:00
Для чего спортсменам нужны витаминные добавки
12:52
Переселенцев стало меньше еще на 2 тыс. человек
12:51
В Луганске горел супермаркет
10:58
Жители Авдеевки просят снизить тарифы на электроснабжение до появления газа в городе
10:44
Влияние витаминов на различные виды спорта
10:41
Почти вдвое увеличились поступления в местные бюджеты от владельцев недвижимости Донетчины
10:39
От плательщиков Донетчины поступило почти 113 млн грн акцизного налога
07:34
Особенности доставки товаров из интернет магазинов в Донецкую и Луганскую области
07:30
На Добропольской ЦОФ улучшили условия труда
16:13
На Донбассе более 400 человек пропали без вести
16:03
В Торецке правоохранители задержали участника бандформирования «Восток»
14:54
В течение воскресенья в Донецкой области совершено 105 уголовных преступлений
14:19
Торт Наполеон подойдет для любого домашнего торжества
13:58
В Новоазовске отметили День города
13:21
Более 10 тысяч меломанов съехались на побережье Азовского моря на музыкальный фестиваль
13:01
На Добропольской ЦОФ был досрочно переработан 1 млн тонн угля
12:42
В ДНР задержали 766 человек за нарушение комендантского часа
11:56
Донецкий спортсмен стал чемпионом Украины по велоспорту
11:31
ВСУ занимаются контрабандой на Донбассе, – Тука
11:28
Украина не может доказать присутствие войск РФ на Донбассе, – Тука
11:24
В Донецкой области будут судить врача, который нанес более 100 тысяч гривен ущерба государству
14:13
В Константиновке легковушка влетела в остановку: погибла женщина
13:31
Новые правила вывода средств: подробности
13:26
Почему стоит выбрать бинарные опционы?
00:39
На подконтрольной Украины Донецкой области станет больше заповедной земли
00:36
Прогресс по Донбассу идет медленно – Меркель
22:23
Молдаванка – развивающийся жилой район
18:17
Яркие краски в дизайне интерьера
17:33
Фотоподарок угодит каждому
16:44
Полиция разыскивает жителя Часов Яра за убийство матери и поджог ее дома
16:28
Инвестор из Казахстана купил банк в Харькове
09:22
«Формула-1» в Шпильберге 2017 год
00:50
Фитнес – польза, а не вред здоровью!
00:13
Стиль интерьера, который придумали римляне
22:53
НБУ отчитался о системных рисках
16:37
Донетчина получает самый качественный газ в Украине
16:18
На Донетчине задержано 35 вагонов древесины на 1 млн гривен, которые пытались вывезти в Донецк
15:58
Что нужно знать для проектировки канализационной насосной станции
15:38
Выбираем пижаму. Вопросы чувствительности
14:01
Дизайнерские полотенцесушители
Все новости

Архив публикаций

«    Июль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 

В Славянске и Краматорске пройдут бесплатные кинопоказы современного украинского кино

0
65
Культура / Новости
0
В Славянске и Краматорске пройдут бесплатные кинопоказы современного украинского кино

Государственное агентство по вопросам кино представит проект «Донбасс - Наш!». В Славянске и Краматорске пройдет показ современных украинских кинолент, которые заняли призовые места национальных кинофестивалей, сообщает До ТеБе.

Первую ленту, «Гнездо горлицы», презентовали в Славянске 10 июля. Показ фильма состоялся в парке «Шелковичном», вход был бесплатным. Зрители имели возможность не только увидеть фильм, но и пообщаться с актрисой Риммой Зюбиной, сыгравшая главную роль, и кинокритиком Александром Гусевым.

Кинолента рассказывает о судьбе работников, которые вынуждены выезжать за границу, из-за чего во многих разрушаются семьи. Это размышление о том, что в жизни важнее - деньги или отношения. Фильм нельзя назвать «кино для отдыха», ведь он далек от развлекательного жанра, говорит Римма Зюбина.

- Это не отдых в ночном клубе, это серьезный фильм - тут надо думать, работать душой, головой, анализировать и делать свои выводы. Мы не делаем никаких таких моральных в финале выводов и каких советов. Каждый человек выбирает, как ему жить, где ему жить. Ведь проблема работников актуальна для всей Украины, - отмечает актриса.

И фильм собрал не так много зрителей, как хотелось бы. Однако, серьезные фильмы постепенно находят свою аудиторию.

- Есть определенный киноманский слой, который горячо следит за успехами отечественного кино. Но, к сожалению, этих людей не очень много. Но на самом деле это общая ситуация, которая не сильно отличается и по иностранному кино - фестивального кино, серьезного кино. Просто в течение 20-и лет у нас практически отсутствовал кинопрокат. И наши зрители привыкли воспринимать как кино те сериалы, которые они видят в прайм-тайме, - говорит кинокритик Александр Гусев.

Одним из вариантов распространения нового кино украинского производства критик считает необходимость размещения новых лент в эфире национальных или региональных телеканалов на бесплатной основе. Это не принесет денег создателям лент, однако поможет популяризировать отечественный кинопродукт среди широкой общественности.

Те славянцы, которые увлекаются качественным украинским кино, еще могут увидеть одни из лучших отечественных фильмов. 11 июля произойдет показ мюзикла «Исполнители: Наш Шевченко», а также короткометражных лент "Кровянка" и "ГолденЛав". 12 июля будет показан фильм-концерт «Океан Эльзы». Сеансы будут проходить в 21:00 в парке «Шелковичный». Похожие кинопоказы запланированы также в Краматорске.


Похожие публикации

2-06-2017
В Краматорске презентовали фильм «Рубеж реальности»
21-12-2016
В Славянске и Краматорске выступит Piano Extremist
20-11-2016
В Мариуполе проходит фестиваль документального кино «Docudays UA»
9-05-2016
Краматорчанам презентовали фильм «Who is mr. Putin»
24-08-2015
В Донецке проходят Дни российского кино
18-02-2015
В Украине запретили фильм Брат-2

Добавьте комментарий

 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
Наверх