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В Дружковке выбрали юную красавицу - 2017

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Культура / Новости
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В Дружковке выбрали юную красавицу - 2017

Финал конкурса «Юная красавица Дружковки - 2017» провели в городском кинотеатре «Космос». За звание самой красивой боролись волшебные участницы от 4 до 10 лет, сообщает До ТеБе.

В финал маленькие конкурсантки направлялись в течение двух месяцев. Чтобы попасть до последнего тура на девочек ждали два кастинга, желающих завоевать корону было около 60.

Уже в финале выступили 22 участницы. Чтобы показать свою визитку, индивидуальный творческий номер и общий танец с дефиле - тренировались по три раза в неделю. Однако, участие в конкурсе для маленьких дружковчанок предусматривал еще много интересного.

- Участницы посетили мастер-классы по росписи пряников, на ледовой арене катались на коньках, а также на «веселом трамвайчике», даже сходили к батюшке за благословением, - рассказывает один из организаторов конкурса, руководитель театра «Колейдоскоп» Инна Романенко.

Организаторы конкурса «Юная красавица Дружковки - 2017», которыми стали местная газета «Дружковка на ладонях» и театр «Колейдоскоп», решили финал приурочить ко Дню защиты детей.

Поскольку за корону соревновались обворожительные красотки от 4 до 10 лет, то их разделили на три возрастные категории. Итак: Мисс «Юная красавица Дружковки - 2017» в категории 4-6 лет стала Маша Хребцова, в категории от 6 до 8 лет - это Арина Старченко, а в категории 8-10 лет звание Мисс завоевала Анастасия Каира. Гран-при у Ксении Хижняк.


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