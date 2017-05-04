Дети Марьинского района приняли участие в конкурсе всеукраинского детского чтения «Книгомания 2017»

29 апреля на базе Дружковской городской центральной библиотеки имени Леси Украинки состоялся четвертый областной этап конкурса всеукраинского детского чтения «Книгомания 2017», в котором приняли участие победители третьего районного этапа среди школьников 6, 7 классов Марьинского района - Трембецкая Ксения (Кураховская гимназия "Престиж"), Злобина София (Кураховская ООШ I-III ступеней №1).
Выступления участников были трогательными, патриотическими и яркими. Они получили почетные третьи места и были отмечены дипломами от «Форума издателей» с подписью О. Коваль - Трембецкая Ксения - «За лучшую презентацию книги», Злобина София - «За активную гражданскую позицию».
Благодарности от «Форума издателей» получили учителя и библиотекари, которые готовили детей к выступлениям: Ланцева Наталья, Поясова Анна, Мунтян Татьяна, Аревицкая Виктория.