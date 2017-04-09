Школьники Краматорска украсили писанки для бойцов на передовой

Ученики Краматорской школы №5 накануне светлого праздника Пасхи пообщались с воинами АТО и подарили им собственноручно украшенные писанки.
В течение 5-ти дней ученики 4-11 классов ООШ №5 различными техниками украшали 120 писанок. Для росписи использовали методы декоративно-прикладного искусства, декупажа, оплетали яйца бисером.
К творческой работе дети подошли с душой, а украшать яйца в школу приходили во время каникул. На заготовках изображали символические рисунки, дерево жизни, петухов, подавляющее количество писанок составили желто-голубые цвета.
- Мы обязательно каждую писанку, каждое яйцо передадим нашим коллегам, нашим бойцам на передовой, находящихся на специальных участках для защиты нашей страны. Личный подарок пришелся по душе, и хочу сказать, что каждая писанка своеобразная, нигде повторов нет и очень они интересные вообще, спасибо детям, - поделился впечатлениями с корреспондентом «До ТеБе» офицер по работе с личным составом лагеря «Патриот» г. Краматорска Константин Сергеев.
Добавил хороших эмоций солдатам и концерт, который школьники также подготовили гостям.