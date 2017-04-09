Школьники Краматорска украсили писанки для бойцов на передовой

«Правый сектор» отозвал своих бойцов с передовой в зоне АТО

В Донецкой области проведут мастер-классы по изготовлению писанок

Мариупольские школы закрыли на карантин, а славянские ученики вернулись к занятиям

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