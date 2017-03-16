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В Славянске начались мероприятия посвященные Японии

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Культура / Новости
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В Славянске начались мероприятия посвященные Японии

С целью активизации двустороннего сотрудничества, укрепления связей между Украиной и Японией, популяризации и изучения истории, культуры, традиций народа Японии 2017 год объявлен Годом Японии в Украине.

Это - еще один шаг на пути к содружеству двух стран, а сближение украинского и японского народов поспособствует развитию диалога культур.
В библиотеках-филиалах КЗ «Славянская РЦБС» для широкой общественности пользователей с 10 марта 2017 года начался цикл мероприятий «Путешествуем странами мира: Япония - страна утреннего солнца», где состоялась презентация книжных выставок, выкладок литературы, тематических полок «Страна утреннего солнца. Япония: традиции и современность», «Страна восходящего солнца», «Читаем японские народные сказки», «Литература Японии - приглашение к знакомству», «Год Японии в Украине». Самые интересные представлены книги по истории и культуре Японии, художественные произведения японских писателей и поэтов, информационные материалы, фотографии, представляющих прекрасную загадочную страну утреннего солнца, которая занимает одну из самых передовых позиций в мире, с ее природой, обычаями, культурными традициями и технологиями, пользователям можно выбирать книги для чтения прямо с выставок.

Проведен информационный час «Загадочная Япония» для пользователей среднего школьного возраста в Райгородоцкой и Билбасовский городской библиотеках-филиалах для детей, Крестищенской и Малиновского сельских библиотеках-филиалах заинтересовала не только информацией о стране Японии, ее географическое положение, природу, культуру, обычаи, традиции и современной жизни, но и захватило обучением создавать миниатюрные фигурки из бумаги в технике оригами.

А пользователи младшего школьного возраста посетили гласные чтения «Читаем вместе японские сказки» в Маяковской и Карповской сельских библиотеках-филиалах, где присутствующие заинтересовались самыми популярными героическими, фантастическими и социально - бытовыми сказками японского народа - «Кендзо - победитель», «Храбрый Иссимбоси», «Веер молодости», в которых отражена жизнь, обычаи, мечты, стремления и идеалы японцев.

Библиотекари района приглашают своих пользователей посетить мероприятия в библиотеках-филиалах и надеются, что начатый цикл мероприятий открыли для наших читателей много новых интересных страниц из истории Японии - страны солнца, солнца...
В Славянске начались мероприятия посвященные Японии
В Славянске начались мероприятия посвященные Японии
В Славянске начались мероприятия посвященные Японии
В Славянске начались мероприятия посвященные Японии


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