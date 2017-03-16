В Славянске начались мероприятия посвященные Японии

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Япония будет сотрудничать с Украиной в преодолении аварий на АЭС

2017 год будет годом Японии в Украине - Порошенко

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