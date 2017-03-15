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Жителей Константиновки приглашают познакомиться с борцами за независимость Украины

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Культура / Новости
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Жителей Константиновки приглашают познакомиться с борцами за независимость Украины

В Константиновку привезли передвижную выставку «Люди Свободы», рассказывающую о людях, которые своим трудом и борьбой в прошлом веке сделали возможным восстановление независимости Украины, сообщает До ТеБе.

Открытие выставки в Константиновском дворце культуры запланировано на 15 марта. В 11:00 на втором этаже для посетителей организаторы проведут лекцию и расскажут о личностях, изображенных на плакатах.

- Выставка «Люди Свободы» организована в рамках 25-летия Независимости Украины. Экспозиция состоит из 26 плакатов и посвящена людям разных профессий, которые боролись за независимость. Это, можно сказать, патриотическое воспитание молодежи, чтобы они знали своих героев в лицо - рассказала заместитель начальника Константиновского отдела культуры Галина Татарко.

Выставка бесплатная и продлится 12 дней, с 15 по 26 марта. Затем организаторы планируют познакомить с ней жителей соседней Дружковки.


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