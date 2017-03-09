В Славянск с концертом приедет военный оркестр

Завтра, 10 марта, в Славянске состоится концерт духового оркестра 194-го понтонно-мостового отряда Госспецтрансслужбы Украины.
Музыканты сыграют на сцене Центра культуры и окружающей среды (бывший Дворец культуры железнодорожников). Об этом во время очередного аппаратного совещания сообщила начальник Славянского городского отдела культуры Марина Олейник.
Начало мероприятия в 14:00. Вход свободный.
Выступления военного оркестра 194-го понтонно-мостового отряда Госспецтрансслужбы Украины для жителей Славянска уже стали традицией. Музыканты полюбились горожанам выполнением современных танцевальных композиций и интересной хореографией.
До ТеБе