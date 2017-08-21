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У жителя Лисичанска обнаружили наркотики на 500 тыс. грн

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Происшествия / Криминал
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У жителя Лисичанска обнаружили наркотики на 500 тыс. грн

В Лисичанске (Луганская обл.) сотрудники полиции обнаружили у местного жителя 1,8 кг марихуаны и 165 кустов конопли. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Луганской области.

По информации правоохранителей, сегодня, 21 августа, во время проведения санкционированного обыска в доме 45-летнего наркодельца, сотрудники Управления противодействия наркопреступности ГУ НП в Луганской области совместно с бойцами батальона патрульной службы полиции нашли и изъяли 1,8 кг марихуаны. А на огороде стражи порядка обнаружили 165 культивируемых кустов конопли, из которой местный житель и изготавливал наркотик.

Как сообщают полицейские, стоимость изъятых наркотиков по ценам «черного» рынка составляет примерно 500 тыс. грн.

«Изъятое направлено на исследование. Цель выращивания и хранения наркотика предстоит выяснить следствию», – отмечается в сообщении.

Данные факты внесены в Единый реестр и квалифицированы по ст. 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» и ст. 310 УК Украины «Посев или выращивание снотворного мака или конопли».

Донецкие Новости


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