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Жительницу Мариуполя задержали за вербовку женщин для занятия проституцией

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Происшествия / Криминал
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Жительницу Мариуполя задержали за вербовку женщин для занятия проституцией

Под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области завершено досудебное расследование уголовного производства по ч.2 ст. 149 УК Украины (торговля людьми) относительно жительницы Мариуполя.

Установлено, что 28-летняя женщина подыскивала молодых женщин, которые находились в тяжелом социальном и материальном состоянии, с целью их привлечения и последующего перемещения в Турцию для сексуальной эксплуатации.

Так, в апреле 2017 года обвиняемая встретилась с местной жительницей 1989 г.р. и предложила ей выехать в Турцию с целью занятия проституцией. Она убеждала женщину в целесообразности и выгодности такого «заработка», гарантировала достойные условия проживания и питания, а также высокую зарплату.

Сейчас обвинительный акт в отношении вербовщицы утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу.

За совершение указанного преступления женщине грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.


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