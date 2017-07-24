Руководителя филиала Донецкого университета задержали на взятке

За защиту дипломных работ и сдачи государственных экзаменов работники одного из филиалов Донецкого национального университета требовали со студентов деньги.
Сегодня правоохранители установили лиц, причастных к коррупционной деятельности.
- За средства студентов обогащались руководитель одного из филиалов и заведующий кафедрой Донецкого национального университета - сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.
Руководителя филиала университета с взяткой полицейские задержали прямо в служебном кабинете во время проведения следственно-оперативных мероприятий. Факт коррупционной деятельности задокументирован. В общем фигуранты дела получили 1000 долларов США - также говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются процессуальные мероприятия. По ст. 368 ч.3 УК Украины лицам, причастным к получению взятки грозит лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
До ТеБе