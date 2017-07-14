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ГФС Донетчины изъяили 55 тысяч пачек контрафактных сигарет

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Происшествия / Криминал
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Главным управлением ГФС в Донецкой области в рамках операций «Акциз-2017» и «Рубеж-2017» проводятся мероприятия, направленные на противодействие незаконному изготовлению и распространению фальсифицированной продукции.

Сотрудниками оперативного управления, следственного управления финансовых расследований и управление оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО Главного управления ГФС в Донецкой области совместно с Прокуратурой Донецкой области установлено жителя г. Мариуполя, который наладил снабжение в торговые сети города незаконно изготовленных табачных изделий известных брендов без марок акцизного налога.

Пользуясь услугами доставки одного из известных на рынке Украины почтовых операторов, он получал посылки с табачными изделиями из г.Ужгород и ближнего зарубежья, которые собирались на складах и в дальнейшем реализовывались конечным потребителям через розничную торговую сеть.

По результатам проведенных санкционированных обысков складских помещений изъято около 55 тыс. пачек контрафактных табачных изделий известных брендов без марок акцизного налога ориентировочной стоимостью 1,4 млн гривен.

По данному факту зарегистрировано уголовное производство по ч.1 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.


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