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В Донецкой области будут судить семью мошенников

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Происшествия / Криминал
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В Донецкой области будут судить семью мошенников

Как установило следствие, в период с 2007 по 2008 годы члены одной семьи (отец, мать и 2 дочери) получили кредиты в 3 банках. Условием получения средств была передача в ипотеку банковским учреждениям недвижимого имущества.

Не желая платить задолженность по кредитам и с целью завладения полученными денежными средствами, члены семьи, путем изготовления и использования поддельных решений суда, внесли изменения в Государственный Реестр вещных прав на имущество по регистрации ипотеки. Снятие ипотеки позволило в дальнейшем обвиняемым продать недвижимость третьим лицам.

Таким образом банковские учреждения лишились возможности взыскать задолженность по кредитам, а общая сумма убытков банкам превысила 5 млн грн.

Прокуратурой Донецкой области в Краматорский городской суд направлено обвинительное заключение в уголовном производстве в отношении членов организованной группы по ч.4 ст. 190 (мошенничество, совершенное группой лиц в особо крупных размерах) и ч.3 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) УК Украины.

Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.


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