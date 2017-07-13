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В Краматорске разоблачили аптеку, в которой отпускали без рецепта кодеиносодержащие препараты

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Происшествия / Криминал
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В Краматорске разоблачили аптеку, в которой отпускали без рецепта кодеиносодержащие препараты

Краматорской местной прокуратурой в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст. 320 (нарушение установленных правил хранения, учета, отпуска, торговли, распределения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров) УК Украины.

Установлено, что в прокуратуру обратился житель Краматорска с заявлением о свободной продаже наркосодержащего лекарственного средства в аптеке одной из фармацевтических сетей города.

Проверяя указанную информацию, прокуратура установила, что должностные лица указанной аптеки продали гражданину препарат из группы лекарств, содержащих кодеин, который должен отпускаться исключительно по специальному рецепту врача.

В ходе санкционированного обыска следственным судьей, в помещении аптеки правоохранители изъяли документы, свидетельствующие о безрецептурную реализацию указанных препаратов.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

Назначена судебно-химическая экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное решение по уголовному производству.

Досудебное расследование продолжается.


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