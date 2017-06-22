«Мирноградуголь» провело нечестный аукцион

Установлено, что Государственное предприятие «Мирноградуголь» провело аукцион по закупке подъемно-транспортировочного оборудования для шахт, где победителем признано одно из частных предприятий с ценовым предложением более 58 млн грн.
Однако, при изучении указанной процедуры прокуратурой области выявлены нарушения Закона Украины «О публичных закупках», в том числе то, что основатель одного участника торгов входит в состав руководства другого участника, то есть предприятия являются связанными.
Учитывая это, прокуратура области обратилась с соответствующим письмом в ГП «Мирноградвугилля», в котором указала на выявленные нарушения.
По результатам рассмотрения письма тендерным комитетом заказчика принято решение об отмене торгов.