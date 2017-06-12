В Горняке, сын насмерть забил молотком собственную мать

Группа прокуроров Селидовского отдела Красноармейской местной прокуратуры осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту умышленного убийства женщины в городе Горняк.
Во время проведения первоочередных следственных мероприятий установлено, что мужчина 1969 года распивал спиртные напитки вместе со своей 70-летней матерью в одном из гаражей города Горняк. Между родственниками возникла ссора, во время которой мужчина нанес женщине несколько ударов молотком по голове. От полученных травм женщина скончалась.
Тело женщины обнаружили соседи, которые и вызвали полицию.
В настоящее время мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), и по ходатайству прокуратуры избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.