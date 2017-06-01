Предприниматель в Святогорске незаконно достроил торговый павильон

Славянской местной прокуратурой сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 197-1 (самовольное занятие земельного участка и самовольное строительство, совершенное повторно) УК Украины, предпринимателю, который незаконно увеличил площадь принадлежащего ему объекта торговли, расположенного в курортной зоне.
Установлено, что в период 2016-2017 годов житель Славянска самовольно, без согласования с Славянским городским советом, свел капитальное здание и достроил второй этаж над торговым павильоном, который находится на побережье соленых озер, на землях регионального ландшафтного парка «Славянский курорт».
Полученные следствием результаты судебно-строительных экспертиз и заключения специалистов коммунального предприятия «Бюро технической инвентаризации» и управление архитектуры подтвердили нарушения предпринимателем действующего законодательства Украины по охране природно-заповедного фонда и особо ценных земель.
Следует отметить, что указанное лицо уже привлекалась к уголовной ответственности за аналогичное преступление, однако продолжает незаконную деятельность. С санкции инкриминируемой статьи вызывающему предпринимателю грозит реальное наказание - до 3 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.