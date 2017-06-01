Предприниматель в Святогорске незаконно достроил торговый павильон

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Чиновнику Славянска грозит 2 года тюрьмы за поддельные документы

В Краматорске выявлен факт растраты бюджетных средств на сумму 1,2 млн. гривен

Чиновникам энергопредприятия грозит 8 лет за самовольное подключение потребителей

Чиновник государственного предприятия в Славянске присвоил 400 тысяч гривен

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