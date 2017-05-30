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Мэр Новогродовки замешена в криминале

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Происшествия / Криминал
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Мэр Новогродовки замешена в криминале

29 мая прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко при оперативном сопровождении сотрудников Управления защиты экономики в Донецкой области ДЗЭ Национальной полиции, Украины лично вручил уведомление о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины (служебная халатность), Новогродовскому городскому голове.

Установлено, что женщина-чиновник осенью 2015 года, занимая должность секретаря указанного совета, ненадлежаще исполняя служебные обязанности, приняла сама без надлежащих специалистов Генеральный план города Новогродовка, подписав акты сдачи-приемки проектной документации, фактическая стоимость которых завышена на общую сумму 209 тысяч гривен, вызвав государству ущерб на указанную сумму.

В этот же день Евгений Бондаренко сообщил о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) УК Украины, бывшему голове Криворожского сельского совета Добропольского района Донецкой области.

Установлено, что указанная женщина, 1960 г.р., злоупотребляя служебным положением, в октябре и ноябре 2015 года, достоверно зная, что частным предпринимателем не выполнены в полном объеме строительные работы по установке системы автоматического управления водоснабжением в селе, подписала акт приемки указанных работ.

В результате из местного бюджета Криворожского сельского совета безосновательно перечислены денежные средства на общую сумму 22,5 тысяч гривен на расчетный счет частного предпринимателя.

Досудебные расследования в указанных уголовных производствах продолжаются, их проводят следователи Покровского ОП ГУНП в Донецкой области под процессуальным руководством прокуратуры Донецкой области. Старшим группы процессуальных руководителей в обоих производствах является прокурор Донецкой области.


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