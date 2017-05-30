Мэр Новогродовки замешена в криминале

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В Краматорске выявлен факт растраты бюджетных средств на сумму 1,2 млн. гривен

Налоговой милицией Донецкой области предупреждено незаконное возмещение НДС на сумму почти 1 млн. гривен.

Чиновник государственного предприятия в Славянске присвоил 400 тысяч гривен

Предприниматель в Артемовске нанес убытки государству в размере 850 тыс грн

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