Налоговики Донетчины выявили факты уклонения от уплаты налогов сельхозпредприятиями

Налоговой милицией Главного управления ГФС в Донецкой области продолжается проведение комплекса широкомасштабных организационно-практических мероприятий, направленных на борьбу с преступлениями, связанными с уклонением от уплаты налогов на сельхозпредприятиях.
Так, сотрудниками следственного управления финансовых расследований, оперативного управления и управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зон АТО ГУ ГФС в Донецкой области вместе с Прокуратурой Донецкой области проведено 8 обысков в рамках расследования уголовного производства, открытого в отношении должностных лиц одного из сельхозпредприятий Донетчины по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов, других обязательных платежей) Уголовного кодекса Украины .
В ходе проведенных мероприятий выявлены и изъяты документы бухгалтерского и налогового учета, черновые записи, компьютерная техника, документы учета рогатого скота, производства продукции, крупный рогатый скот в количестве 105 голов и 205 голов телят на общую сумму 1,5 млн гривен.
Изъятые документы финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи приобщены к материалам уголовного производства, компьютерная техника направлена на экспертное исследование. Следственные действия продолжаются.