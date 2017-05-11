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В Мариуполе житель многоэтажки забил молотком бездомного

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Происшествия / Криминал
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В Мариуполе житель многоэтажки забил молотком бездомного

Вечером 8 мая жители одной из многоэтажек Мариуполя нашли на лестнице своего дома тело неизвестного мужчины. Оказалось, что пострадавший был бездомным и недавно поселился в подъезде. Однако такое "соседство" нравилось далеко не всем жителям.

Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУ ЧП в Донецкой области, передает До ТеБе.

Как выяснили правоохранители, погибший мариуполец, 1963 года, с недавних пор жил на лестничной площадке многоэтажки. Такое соседство не понравилось одному из жителей - мужчине, 1975 года рождения. Между погибшим и подозреваемым неоднократно случались ссоры, владелец квартиры неоднократно пытался выгнать бездомного из своего подъезда, но безрезультатно.

- 8 мая подозреваемый, изрядно выпив, решил раз и навсегда «решить проблему». Было установлено, что мужчина просто вышел из своей квартиры, прихватив молоток, молча ударил несколько раз пострадавшего по голове, развернулся и пошел домой, - рассказали в полиции.

Подозреваемый сейчас задержан. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 7 до 15 лет. Досудебное расследование продолжается.


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